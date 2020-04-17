Она была гримером голливудских звезд, но вмешалась пандемия. Визажист Елена и ее самоизоляция

- С кем ты проводишь время в самоизоляции?

- Со своей семьей.

- Сын ведь учится удаленно. Тяжело быть мамой и учительницей?

- Как мама школьника я столкнулась с таким нововведением, как онлайн-обучение. Не скажу, что это легко.

Прониклась уважением к выдержке учителей, так как терпения объяснять, помогать, направлять у меня порой хватает с трудом. Но когда учителя распределили нагрузку, выработался режим - теперь это не так трудно.

Предметы, по которым занимался мой ребенок дополнительно, тоже перешли в онлайн-режим. Это так удобно! В определенное время включил Skype, и учитель уже на месте, и урок провели. Появилось больше времени на прогулки и свободное времяпровождение!

- Самая главная вещь, без которой не прожить взаперти?

- Интернет [смеется]. Это ведь как отдельная Вселенная, куда ты можешь войти и либо провести время с пользой (обучаясь чему-то новому), либо просто отдохнуть и посмотреть какие-то передачи или фильмы.

Ну и еда, конечно, как же без нее? [Улыбается.]

- Твой муж - фотограф, как теперь ему живется?

- К счастью, муж никогда не работал с частным клиентом. Не принимал заказы, хотя их было немало! На стоках другая специфика. Мы сами выбираем, кого или что будем фотографировать и снимать на видео. Поэтому с изменением ситуации в мире его работа не изменилась. Пока все взаперти, можно перейти на предметную съемку либо снимать нашу семью [смеется]. Вариантов все равно огромное множество.

- Как визажисту и гримеру не растерять свои навыки? Мне кажется, что нужно же постоянно тренироваться?

- Конечно, чем больше часов ты отдаешь своему навыку, тем твой уровень становится выше. Поэтому благодаря онлайн-обучению прохожу сейчас курс по пластическому гриму одной английской школы.

- Главные вещи, о которых должна не забывать любая женщина?

- Интересный вопрос... Главные вещи.. Наверное, о заботе и любви к своим близким. Многим сейчас нужна поддержка, чувствуется напряжение. Попытаться вместе находить альтернативные пути разрешения проблем, находить выгоду из сложившейся ситуации. Потратить появившееся время на обучение чему-то новому.

По уходу за собой можно устраивать СПА-ритуалы на дому, благо магазины у нас не закрыты. Йога и тренировки теперь тоже переехали в гостиную на коврик с онлайн-трансляцией. В плане красоты - многие мастера продолжают оказывать услуги, если очень надо - можно сделать.

- Поделись секретами, как не поддаваться панике и депрессии.

- Ну, во-первых, поменьше читать всяких плохих новостей и вариться в этом. Если постоянно пропитываться, что все плохо, - то и на душе будет плохо. Отвлекаться от этого. Фокусироваться на положительном - не может быть, чтобы ничего положительного не осталось.