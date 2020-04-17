Она была гримером голливудских звезд, но вмешалась пандемия. Визажист Елена и ее самоизоляция
Режим ЧС безжалостен: в Латвии планировались съемки масштабного фильма. Насколько масштабного? Одним из участников съемок должен был быть Микки Рурк! Что делать рижанке-визажисту, столкнувшейся со столь печальной новостью? Грустить - не ее вариант.
Елена Пидяш - гример, визажист. Победитель Face Awards Baltics. Призер чемпионата мира в номинации Special Effects Bodypainting. Судья международных конкурсов. Преподаватель по пластическому гриму в профессиональной школе грима.
- Как изменилась твоя жизнь с момента введения режима ЧС?
- Откровенно говоря, моя жизнь не особо поменялась с введением ЧС в стране... Я не тусовщица [смеется]. На какие-то мероприятия хожу крайне редко. Предпочитаю все свободное время проводить со своей семьей. Счастье, что нас не заперли по домам, как многих моих друзей за границей. У нас осталась возможность проводить время на природе. Взял ролики или велик и поехал в Юрмалу - красота! Наоборот, стала чаще созваниваться с подругами, так как у всех появилось больше свободного времени!
А вот из минусов - это, конечно, отразилось на моей работе.
Приостановились съемки очень серьезного и масштабного фильма в Латвии с участием таких мировых знаменитостей, как Микки Рурк, Роберт Неппер и другие.
Да... это очень печальное известие было, так как такие масштабные проекты - большая редкость для нашей страны. Режиссер картины - Мауро Борелли (Mauro Borelli).
Отменили чемпионат мира в Австрии и Южной Корее, куда меня пригласили участвовать в командной номинации из России.
Обычно мы очень много путешествуем с мужем, теперь и это пока под запретом. Будем изучать красоту нашей родины!
Обещала же пост о Бали, но времени что-то совсем нет😬 поэтому «буду краток», как говорится 😂 Там афигенно!!! Красоты неописуемые!!! Цены пока еще очень низкие! Очень все дешево!!! Но скоро это поменяется к сожалению. Везде строятся отели, рост туристов постоянно растет. Из минусов - жара и землетрясения 🙈 поэтому мы вставали очень рано, часов в 4-5 утра, чтобы до жары успеть насладиться красотой природы. А в 9 уже начинают включать жару и наплыв туристов. Попали под землятресение в 5 баллов, не очень приятные ощущения, но вот как есть 🤷♀️ но все равно очень хочу туда вернуться еще раз! #bali #ubudwaterpalace #nature #freedom #beautiful #peace #earth #motherearth @nejron_photo ❤️
- Появились ли какие-то новые идеи или проекты?
- Ну зачем грустить, нужно уметь во всем находить свои плюсы. Раз появилось столько свободного времени - значит, можно заняться чем-то другим! И это идеально совпало с приобретением нового жилья, которое теперь можно обустраивать в свое удовольствие! Без толп народа выбирать какие-то элементы дизайна, проектировать с дизайнером интерьер, подбирать занавесочки, подушечки в тон [смеется], а вообще это время наконец остановить этот бешеный ритм и насладиться моментом здесь и сейчас!
- С кем ты проводишь время в самоизоляции?
- Со своей семьей.
- Сын ведь учится удаленно. Тяжело быть мамой и учительницей?
- Как мама школьника я столкнулась с таким нововведением, как онлайн-обучение. Не скажу, что это легко.
Прониклась уважением к выдержке учителей, так как терпения объяснять, помогать, направлять у меня порой хватает с трудом. Но когда учителя распределили нагрузку, выработался режим - теперь это не так трудно.
Предметы, по которым занимался мой ребенок дополнительно, тоже перешли в онлайн-режим. Это так удобно! В определенное время включил Skype, и учитель уже на месте, и урок провели. Появилось больше времени на прогулки и свободное времяпровождение!
- Самая главная вещь, без которой не прожить взаперти?
- Интернет [смеется]. Это ведь как отдельная Вселенная, куда ты можешь войти и либо провести время с пользой (обучаясь чему-то новому), либо просто отдохнуть и посмотреть какие-то передачи или фильмы.
Ну и еда, конечно, как же без нее? [Улыбается.]
- Твой муж - фотограф, как теперь ему живется?
- К счастью, муж никогда не работал с частным клиентом. Не принимал заказы, хотя их было немало! На стоках другая специфика. Мы сами выбираем, кого или что будем фотографировать и снимать на видео. Поэтому с изменением ситуации в мире его работа не изменилась. Пока все взаперти, можно перейти на предметную съемку либо снимать нашу семью [смеется]. Вариантов все равно огромное множество.
- Как визажисту и гримеру не растерять свои навыки? Мне кажется, что нужно же постоянно тренироваться?
- Конечно, чем больше часов ты отдаешь своему навыку, тем твой уровень становится выше. Поэтому благодаря онлайн-обучению прохожу сейчас курс по пластическому гриму одной английской школы.
- Главные вещи, о которых должна не забывать любая женщина?
- Интересный вопрос... Главные вещи.. Наверное, о заботе и любви к своим близким. Многим сейчас нужна поддержка, чувствуется напряжение. Попытаться вместе находить альтернативные пути разрешения проблем, находить выгоду из сложившейся ситуации. Потратить появившееся время на обучение чему-то новому.
По уходу за собой можно устраивать СПА-ритуалы на дому, благо магазины у нас не закрыты. Йога и тренировки теперь тоже переехали в гостиную на коврик с онлайн-трансляцией. В плане красоты - многие мастера продолжают оказывать услуги, если очень надо - можно сделать.
- Поделись секретами, как не поддаваться панике и депрессии.
- Ну, во-первых, поменьше читать всяких плохих новостей и вариться в этом. Если постоянно пропитываться, что все плохо, - то и на душе будет плохо. Отвлекаться от этого. Фокусироваться на положительном - не может быть, чтобы ничего положительного не осталось.
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