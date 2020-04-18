В аргентинском курортном городе вместо туристов на улицах появились морские львы

Из-за карантина в связи с Covid-19 на улицах многих городов начали появляться различные животные. Так, в Сан-Франциско были замечены койоты, а в Сантьяго - пума. В свою очередь на улицах аргентинского города-курорта Мар-дель-Плат появились морские львы. Как сообщает издание La Nación, животные спокойно перемещаются по опустевшему городу и "захватывают" территории.
Esquire пишет, что морской лев - это символ Мар-дель-Плата. Эти животные обитают недалеко от порта, но теперь обживают новые места, ранее популярные у туристов.
Морские львы вышли на улицы курортного города Мар-дель-Плата в Аргентине. Из-за пандемии коронавируса прежде оживленный курорт опустел. Теперь животные обживают места, где раньше отдыхали туристы и местные жители.#coronavirus #коронавирус pic.twitter.com/L63netuIb4— ТАСС (@tass_agency) April 16, 2020
Также морские львы пытаются подружиться с местными собаками, однако получается это у них не особо хорошо.
Как отмечает La Nación, животные иногда ведут себя агрессивно и даже пытаются атаковать людей, оказавшихся на их территории.
Кроме того, нашествие морских львов привело к тому, что приходится постоянно мыть причалы - пахнут животные сильно и очень своеобразно.
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