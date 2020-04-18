Сб, 18.04.2020
В защите жарко, хочется воды, плохо видно. В туалет ходить нельзя, пить и есть тоже. На всякий случай у нас лежат взрослые памперсы, некоторые ими уже пользуются. Но в них под костюмом сразу становится еще жарче, появляются проблемы с кожей, опрелости. Виталий Гусаров, главврач центра имени Пирогова

В аргентинском курортном городе вместо туристов на улицах появились морские львы

ФОТО: AFP/SCANPIX

Из-за карантина в связи с Covid-19 на улицах многих городов начали появляться различные животные. Так, в Сан-Франциско были замечены койоты, а в Сантьяго - пума. В свою очередь на улицах аргентинского города-курорта Мар-дель-Плат появились морские львы. Как сообщает издание La Nación, животные спокойно перемещаются по опустевшему городу и "захватывают" территории.

Esquire пишет, что морской лев - это символ Мар-дель-Плата. Эти животные обитают недалеко от порта, но теперь обживают новые места, ранее популярные у туристов. 

Также морские львы пытаются подружиться с местными собаками, однако получается это у них не особо хорошо.

Как отмечает La Nación, животные иногда ведут себя агрессивно и даже пытаются атаковать людей, оказавшихся на их территории.

Кроме того, нашествие морских львов привело к тому, что приходится постоянно мыть причалы - пахнут животные сильно и очень своеобразно. 

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