В аргентинском курортном городе вместо туристов на улицах появились морские львы

Esquire пишет, что морской лев - это символ Мар-дель-Плата. Эти животные обитают недалеко от порта, но теперь обживают новые места, ранее популярные у туристов.

Морские львы вышли на улицы курортного города Мар-дель-Плата в Аргентине. Из-за пандемии коронавируса прежде оживленный курорт опустел. Теперь животные обживают места, где раньше отдыхали туристы и местные жители.#coronavirus #коронавирус pic.twitter.com/L63netuIb4 — ТАСС (@tass_agency) April 16, 2020

Также морские львы пытаются подружиться с местными собаками, однако получается это у них не особо хорошо.

Как отмечает La Nación, животные иногда ведут себя агрессивно и даже пытаются атаковать людей, оказавшихся на их территории.

Кроме того, нашествие морских львов привело к тому, что приходится постоянно мыть причалы - пахнут животные сильно и очень своеобразно.