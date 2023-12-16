Как пишет во введении автор всемирно известной книги "В разреженном воздухе" (Into Thin Air) Джон Кракауэр, даже попытка покорить Эверест - глубоко нерациональные действия. Это одно из мест в мире, где ты все можешь сделать правильно, однако один взмах крыла бабочки - и ты мертв.

К сожалению, 10 мая 1996 года, во время похода на вершину Эвереста, все было сделано неправильно. В туристической индустрии Эверест стал чрезвычайно излюбленным пунктом назначения, и многие альпинисты считали, что это лишь вопрос времени, когда там произойдет трагедия. Тогда это была самая смертельная трагедия, произошедшая в истории покорения Эвереста. Она была побита только в 2014 году, когда лавина унесла с собой жизни 16 человек.

В Гималаях, где в небо тянутся вершины чрезвычайно красивых, но опасных и непрощающих ошибок гор, в 1996 году произошли события, потрясшие весь мир и навсегда вошедшие в историю альпинизма. Сейчас эти события известны как катастрофа на Джомолунгме 1996 года - роковая экспедиция, во время которой на самой высокой вершине мира погибли восемь человек.