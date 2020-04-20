Пн, 20.04.2020
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"Наташ, вставай!": в Сети стал популярен новый мем с котиками. Скорее всего - это надолго

ФОТО: Из Сети

В Сети стал популярен новый мем с котиками: настойчивые животные  пытаются разбудить хозяйку фразами "Наташ, вставай!" и "Мы там всё уронили!".

По данным Memepedia, этот мем возник ещё в декабре 2019 года. В отличие от более известного сейчас варианта, в оригинале два кота будили девушку, укрывшуюся под одеялом.

ФОТО: Из Сети

Вирусный вариант мема: 

ФОТО: Из Сети

Стоит отметить, что "Наташа" - это абстрактный герой, и она даже не всегда является человеком.

Почему мем вернулся? Как выяснилось, он очень подходит к последним событиям и новостям. В частности, большинство мемов посвящено сами знаете чему.

ФОТО: Facebook/Natalya Lopatina

ФОТО: Facebook.com/Marina Lo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akchurina Natashechka (@akchurina_natashechka) on

Как уже отметили пользователи Сети, "Наташа" - новый "Карл". 

ФОТО: Facebook/Natalya Lopatina

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