"Наташ, вставай!": в Сети стал популярен новый мем с котиками. Скорее всего - это надолго

В Сети стал популярен новый мем с котиками: настойчивые животные пытаются разбудить хозяйку фразами "Наташ, вставай!" и "Мы там всё уронили!".
По данным Memepedia, этот мем возник ещё в декабре 2019 года. В отличие от более известного сейчас варианта, в оригинале два кота будили девушку, укрывшуюся под одеялом.
Вирусный вариант мема:
Стоит отметить, что "Наташа" - это абстрактный герой, и она даже не всегда является человеком.
Почему мем вернулся? Как выяснилось, он очень подходит к последним событиям и новостям. В частности, большинство мемов посвящено сами знаете чему.
Как уже отметили пользователи Сети, "Наташа" - новый "Карл".
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