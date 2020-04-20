"Наташ, вставай!": в Сети стал популярен новый мем с котиками. Скорее всего - это надолго

По данным Memepedia, этот мем возник ещё в декабре 2019 года. В отличие от более известного сейчас варианта, в оригинале два кота будили девушку, укрывшуюся под одеялом.

ФОТО: Из Сети

Вирусный вариант мема:

ФОТО: Из Сети

Стоит отметить, что "Наташа" - это абстрактный герой, и она даже не всегда является человеком.

Почему мем вернулся? Как выяснилось, он очень подходит к последним событиям и новостям. В частности, большинство мемов посвящено сами знаете чему.

ФОТО: Facebook/Natalya Lopatina

ФОТО: Facebook.com/Marina Lo

Как уже отметили пользователи Сети, "Наташа" - новый "Карл".

ФОТО: Facebook/Natalya Lopatina