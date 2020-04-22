Как планировать здоровый семейный рацион во время самоизоляции

Кроме того, в связи с длительным пребыванием дома у многих растет желание полакомиться сладостями, ведь они под рукой! Поэтому в подкасте BENU Aptieka о планировании здорового семейного рациона своими советами делится сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре.

Семейное меню следует планировать независимо от нынешних условий, подчеркивает специалист питанию Сондоре. Было бы нормально, если бы все мы могли планировать свое меню на неделю или две вперед – это позволило бы нам сэкономить время. Например, если закупить продукты в пятницу вечером или в субботу утром на одну или две недели, нам не пришлось бы ходить в магазины в другие дни.

Как спланировать покупки на неделю?

Нужно понять, какие продукты наиболее популярны в вашей семье – что включает в себя ее рацион? Мы привыкли, что раньше дети ходили в детский сад, школу, теперь же эти приемы пищи нужно планировать самим.

Таким образом, первый шаг – выяснить, какие продукты необходимы семье. Например, какие злаковые и сколько вы едите? Сколько вы потребляете рыбы, мяса, молочных продуктов?

Следующий шаг – составить список продуктов, которые необходимо купить. Для этого нужно понять, какие продукты являются для вашей семьи продуктами ежедневного потребления. Например, если на завтрак вы едите каши, нужно рассчитать количество молока и крупы, необходимое на неделю. Так же рассчитывайте и все остальные "повседневные продукты" – яйца, молоко, мясо, рыбу, зернобобовые, корнеплоды и овощи…

Группы продуктов

Молоко и молочные продукты.Если в семье есть маленькие дети, потребление молока выше. Зная, что ваша семья ежедневно потребляет молоко, впрок можно приобрести так называемое высокотехнологическое молоко, которое можно долго хранить вне холодильника. Нередко люди считают, что это молоко – плохое, однако специалист по питанию подчеркивает, что это не так и в нынешнем ситуации это будет хорошим решением, если, например, на завтрак вы готовите кашу или дети едят хлопья с молоком.

Рассчитайте также потребление всех молочных продуктов, которые едите каждый день: творога, сыра, кисломолочных продуктов.

Хлеб. Хлеб можно покупать на более длительный срок – несколько буханок. Купленный впрок хлеб можно положить в упаковке в морозилку,а перед употреблением – разморозить. Второй вариант, который многие уже используют, это печь хлеб самим в домашних условиях. Причем дома его можно печь в обычной духовке. В таком случае нужно подсчитать, сколько на неделю понадобится муки и других ингредиентов.

Злаки. Подсчитайте, сколько вы их потребляете и какие именно злаки предпочитает ваша семья.