Полноценное питание во время #останьсядома: что нужно знать о хлебе?

Планируя рацион на длительный срок, важно позаботиться о том, чтобы еда была не только вкусной и недорогой, но и полезной и питательной. Во все времена хлеб был одним из важнейших составляющих трапезы. Поэтому эксперты Fazer подготовили четыре совета о том, как каждый из нас может сделать пребывание в социальной изоляции немного проще и вкуснее.

Не только гречка и рис

Многие из нас торопятся закупить зерновые – гречневую, рисовую крупу, макароны, однако заполняя продуктами кухонные полки, важно не забывать о разнообразии питания.

Хлеб – отличная альтернатива продуктам из зерновых и является важным источником витаминов.

Например, хлеб из цельного зерна содержит много минеральных веществ – селен, который защищает наш организм от влияния вредных внешних факторов, железо, необходимое для нормального кислородного обмена в организме. Зерновые также содержат магний, который заботится о здоровье сердца, почек и мышц, укрепляет кости, регулирует обмен веществ, участвует в ряде других важных для здоровья процессов, а также фолиевую кислоту, помогающую нормализовать работу нашего организма.

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Кроме того, содержащиеся в хлебе углеводы очень медленно перевариваются организмом, поэтому он дарит длительное ощущение сытости и энергию.

1–2 ломтика хлеба содержат столько же калорий, что и 50 граммов риса, и способны полностью заменить обычный гарнир на обед или ужин.

Хлеб с ценными добавками

Существует мнение, что ежедневное употребление в пищу хлеба вредит здоровью и фигуре, но это не так, если есть хлеб осознанно и выбирать хлебобулочные изделия с ценными добавками. Так, например, кальций, содержащийся в Кефирном хлебе Fazer, помогает нам усваивать столь необходимый элемент, способствующий улучшению иммунитета, что особенно актуально во время эпидемии коронавируса. Кальций очень нужен растущему организму, поэтому Кефирный хлеб станет отличным выбором для детского меню.

Также хлеб приобретает дополнительную ценность, если мы выбираем сорта, не только насыщающие, но и содержащие различные ценные семена, которые обязательно должны входить в рацион. Таким образом, сорта хлеба Fazer с семенами и зернами, содержащие до 34 % семечек и зерен, позволяют нам не только вкусно и полноценно поесть, но и получить дополнительные витамины и ценные для нашего здоровья вещества.

К примеру, входящее в состав хлеба Fazer льняное семя является отличным источником белка и клетчатки, а также натуральным источником протеина, поскольку содержит до 25 % белка. Кроме того, в состав хлеба входят ценные семена тыквы, которые считаются одними из самых полезных.

Они являются богатым источником витаминов С и Е, поэтому помогают нормализовать иммунную систему.

Хлеб необходимо держать в подходящих условиях, тогда и время его хранения будет дольше.

Заботясь о собственном и семейном благополучии, мы приобретаем продукты на длительный срок, однако чтобы определить, можно ли еще употреблять хлеб в пищу, следует обратить внимание на маркировку упаковки. На маркировке изготовитель, в зависимости от времени изготовления продукта, указывает срок его годности: "Рекомендовано до" или "Употребить до".

"На скоропортящуюся хлебную продукцию обычно наносят маркировку "Употребить до" с указанием конкретной даты, до которой продукт необходимо съесть. Хлеб обязательно надо хранить при указанной изготовителем температуре, в противном случае срок годности сократится. В свою очередь, маркировка "Рекомендовано до" указывает дату, до которой хлеб сохранит свои питательные свойства. В этом случае хлеб можно употреблять в пищу и после указанной даты при условии соблюдения требований хранения", – поясняет руководитель производства Fazer Latvija Калвис Федоров.

"Чтобы понять, остался ли хлеб свежим после истечения рекомендуемого срока хранения, перед едой его следует внимательно осмотреть. Если вы заметили плесень, ни в коем случае не ешьте хлеб. Плесень – это грибок, который портит продукт питания и может выделять вредные вещества, которые, перемещаясь по воздуху, могут осесть на других продуктах", – рассказывает Федоров.

Знакомый хлеб в новом обличье