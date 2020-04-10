Фрукты-обманщики: от каких вреда больше, чем пользы?

Фрукты являются одним из источников витаминов и микроэлементов, однако в некоторых из них содержание сахара может быть выше, чем в сладости: их употребление вызывает всплески уровня инсулина, усталость и увеличение веса.
Harper's bazaar приводит список фруктов, которые нужно аккуратно и обдуманно включать в рацион:
- личи (15 г сахара на 100 г продукта);
- манго (14 г сахара на 100 г продукта);
- бананы (12 г на 100 г продукта);
- инжир (8 г сахара на 100 г продукта);
- черешня (8 г сахара на 100 г продукта);
- виноград (15 г сахара на 100 г продукта);
- ананас (9 г сахара на 100 г продукта);
- сухофрукты (50 г сахара на 100 г продукта).
Если вы планируете включить эти продукты в свой рацион, то вот, что вам следует знать:
- Одна рекомендуемая порция сухофруктов - это одна ладошка. Этого будет достаточно, чтобы утолить голод и восстановить запасы энергии.
- Если вы умеете соблюдать меру, то фрукты действительно неплохая еда для вечернего приема пищи, и съеденный перед сном банан будет куда полезнее, чем карбонад с жареным в масле картофелем. Но следует всегда помнить: важен размер порции! К примеру, очень легко съесть полкилограмма черешни, ведь это самая популярная сезонная ягода, но мало кто знает, что идеальная порция составляет 200 граммов ягод или фруктов!
- Вы не ошибетесь, если будете думать, что все, что не вода, это еда! Пусть это утверждение и кажется громким и, возможно, вызывает внутреннее противостояние, но все же и молоко, и подслащенные напитки, и соки по своему составу и питательной ценности скорее следует приравнять к еде, нежели к напиткам! Тем более это относится к фруктовым смузи.
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