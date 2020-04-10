Пт, 10.04.2020
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Фрукты-обманщики: от каких вреда больше, чем пользы?

ФОТО: unsplash.com/Gabrielle Henderson

Фрукты являются одним из источников витаминов и микроэлементов, однако в некоторых из них содержание сахара может быть выше, чем в сладости: их употребление вызывает всплески уровня инсулина, усталость и увеличение веса. 

Harper's bazaar приводит список фруктов, которые нужно аккуратно и обдуманно включать в рацион:

  • личи (15 г сахара на 100 г продукта);
  • манго (14 г сахара на 100 г продукта);
  • бананы (12 г на 100 г продукта);
  • инжир (8 г сахара на 100 г продукта);
  • черешня (8 г сахара на 100 г продукта);
  • виноград (15 г сахара на 100 г продукта);
  • ананас (9 г сахара на 100 г продукта);
  • сухофрукты (50 г сахара на 100 г продукта).

Если вы планируете включить эти продукты в свой рацион, то вот, что вам следует знать: 

  1. Одна рекомендуемая порция сухофруктов - это одна ладошка. Этого будет достаточно, чтобы утолить голод и восстановить запасы энергии.
  2. Если вы умеете соблюдать меру, то фрукты действительно неплохая еда для вечернего приема пищи, и съеденный перед сном банан будет куда полезнее, чем карбонад с жареным в масле картофелем. Но следует всегда помнить: важен размер порции! К примеру, очень легко съесть полкилограмма черешни, ведь это самая популярная сезонная ягода, но мало кто знает, что идеальная порция составляет 200 граммов ягод или фруктов!
  3. Вы не ошибетесь, если будете думать, что все, что не вода, это еда! Пусть это утверждение и кажется громким и, возможно, вызывает внутреннее противостояние, но все же и молоко, и подслащенные напитки, и соки по своему составу и питательной ценности скорее следует приравнять к еде, нежели к напиткам! Тем более это относится к фруктовым смузи.

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