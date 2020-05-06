13 мая могут восстановить воздушные и морские пассажирские перевозки

Открытие сухопутных границ планируется с 18 мая. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что страны Балтии с 15 мая открывают границы между собой.

Линкайтс добавил, что эксперты в настоящее время работают над деталями, а также ведутся дискуссии с Министерством здравоохранения, "чтобы все было сделано правильно".

Линкайтс подчеркнул, что в перевозках, конечно же, будут ограничения, так как эпидемия коронавируса в Европе не закончилась.

Министр выразил сожаление, что нет единых норм безопасности авиаперевозок в ЕС, поэтому "приходится импровизировать".

Каждая авиакомпания установила свои ограничения, например, airBaltic планирует раздавать маски пассажирам. Возможны и другие ограничения - допускается, что для прибывающих из стран ЕС, кроме Литвы и Эстонии, сохранится условие 14-дневной самоизоляции.