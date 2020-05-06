Ср, 6.05.2020
Мы будем искать правильный баланс, как постепенно выходить из чрезвычайной ситуации, зная, что в мире вирус не побежден. Кришьянис Кариньш, премьер-министр

13 мая могут восстановить воздушные и морские пассажирские перевозки

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Министерство сообщения работает над тем, чтобы 13 мая без ограничений возобновить международные воздушные и морские пассажирские перевозки, однако решение об этом предстоит еще принять правительству, заявил в среду министр сообщения Талис Линкайтс.

Открытие сухопутных границ планируется с 18 мая. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что страны Балтии с 15 мая открывают границы между собой.  

Линкайтс добавил, что эксперты в настоящее время работают над деталями, а также ведутся дискуссии с Министерством здравоохранения, "чтобы все было сделано правильно".

Линкайтс подчеркнул, что в перевозках, конечно же, будут ограничения, так как эпидемия коронавируса в Европе не закончилась. 

Министр выразил сожаление, что нет единых норм безопасности авиаперевозок в ЕС, поэтому "приходится импровизировать". 

Каждая авиакомпания установила свои ограничения, например, airBaltic планирует раздавать маски пассажирам. Возможны и другие ограничения - допускается, что для прибывающих из стран ЕС, кроме Литвы и Эстонии, сохранится условие 14-дневной самоизоляции.

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