Никуда не летим. Что airBaltic делает с самолетами в простое
Ввиду режима чрезвычайной ситуации никто никуда не летает (а так хотелось бы!). Почти все самолеты airBaltic Airbus A220-300 стоят рядышком в Рижском аэропорту и ждут команды, когда снова смогут полететь. Взлетают только те, на борту которых вернутся застрявшие за границей латвийцы или чтобы привести медицинские маски.
Как пишет airBaltic в своем блоге, для технического персонала работы хватает - самолеты нужно поддерживать в отличном состоянии, даже когда никто никуда не летит. Чтобы как только восстановят авиасообщение, "железные птицы" были готовы сразу же взлететь.
таких простоев современная авиация не знает. airBaltic сообщает, что стоянка для самолета в течение нескольких недель - это не то же самое, что для автомобиля в гараже. Обслуживание самолетов - трудоемкая и требующая тщательности работа. Плюс регулярные обязательные проверки.
Все плановое техническое обслуживание на самолете выполняют в рамках рекомендациий производителя. Во время простоя технический персонал должен проверять работоспособность авионики, гидравлики, пневматических и других систем не реже одного раза в неделю на каждом самолете.
Дополнительные технические задачи включают установку защитного оборудования на двигателях, систем кондиционирования воздуха, трубок Пито (интеллектуальные датчики данных о воздухе), на вспомогательной силовой установке (ВСУ). Эти операции должны выполняться для предотвращения попадания птиц, скопления пыли и грязи в различных открытых частях самолета. Также, несколько элементов самолета должны быть защищены от влаги, а салон — от солнца. Во время длительного периода парковки самолет должен быть полностью обесточен и отключен от источников питания.
Как пишет airBaltic, самолетам, как и людям, нужно движение. Технический персонал регулярно перемещает самолет назад и вперед и следит за тем, чтобы колеса совершали как минимум пять оборотов вокруг своей оси. Это необходимо ещё и для того, чтобы убедиться, что подшипники колёс остаются смазанными, а сами колеса не деформированы и не стали овальными.
Дезинфекция салонов
Чтобы снизить риск передачи инфекции и защитить пассажиров и членов экипажа, уже начиная с марта во всех самолетах airBaltic после возвращения в аэропорт Риги проводится дезинфекция.
Особо тщательно проводится дезинфекция поверхностей: ручки кресел, спинки, столы, ремни безопасности, воздушные сопла, панели управления освещением, багажные отделения, приборы, используемые экипажем, унитазы, раковины и краны.
Для защиты на специальных репатриационных рейсах, которые airBaltic совершает, обслуживающий персонал и экипаж одеты в полное индивидуальное защитное снаряжение, включающее перчатки, лицевую маску, защитную одежду и защитные очки.
Техническое обслуживание
В дополнение к текущему обслуживанию флота, специалисты airBaltic также выполняют базовое техническое обслуживание самолетов. В этом году airBaltic первой в мире получила право проводить полномасштабное базовое обслуживание Airbus A220-300.
Базовое техническое обслуживание выполняется на всех самолетах после определенного периода использования.
Производитель Airbus A220-300 указал, что базовое техническое обслуживание должно проводиться через каждые 8 500 часов полета.
В рамках базового технического обслуживания снимаются все сиденья, гардеробы и кухонное оборудование самолета, заменяется ковер, очищаются и, при необходимости, ремонтируются панели окон, а также проверяются и ремонтируются отделения для ручной клади.
Все компоненты двигателя, системы крыльев, фюзеляж и другие важные системы также проверяются на наличие повреждений.
Для проведения такого обслуживания требуется приблизительно 21 день для каждого самолета. В настоящее время технический отдел airBaltic полностью выполнил техническое обслуживание 10 самолетов Airbus A220-300. Параллельно могут обслуживаться 3 самолета.
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