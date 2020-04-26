Никуда не летим. Что airBaltic делает с самолетами в простое

Как пишет airBaltic в своем блоге, для технического персонала работы хватает - самолеты нужно поддерживать в отличном состоянии, даже когда никто никуда не летит. Чтобы как только восстановят авиасообщение, "железные птицы" были готовы сразу же взлететь.

установка заглушки на выпускную систему двигателя. ФОТО: airBaltic

таких простоев современная авиация не знает. airBaltic сообщает, что стоянка для самолета в течение нескольких недель - это не то же самое, что для автомобиля в гараже. Обслуживание самолетов - трудоемкая и требующая тщательности работа. Плюс регулярные обязательные проверки.

ФОТО: airBaltic

Все плановое техническое обслуживание на самолете выполняют в рамках рекомендациий производителя. Во время простоя технический персонал должен проверять работоспособность авионики, гидравлики, пневматических и других систем не реже одного раза в неделю на каждом самолете.

устанавливается заглушка в систему кондиционирования ФОТО: airBaltic

Дополнительные технические задачи включают установку защитного оборудования на двигателях, систем кондиционирования воздуха, трубок Пито (интеллектуальные датчики данных о воздухе), на вспомогательной силовой установке (ВСУ). Эти операции должны выполняться для предотвращения попадания птиц, скопления пыли и грязи в различных открытых частях самолета. Также, несколько элементов самолета должны быть защищены от влаги, а салон — от солнца. Во время длительного периода парковки самолет должен быть полностью обесточен и отключен от источников питания.

Устанавливается заглушка на вспомогательную силовую установку (ВСУ). ФОТО: airBaltic

Как пишет airBaltic, самолетам, как и людям, нужно движение. Технический персонал регулярно перемещает самолет назад и вперед и следит за тем, чтобы колеса совершали как минимум пять оборотов вокруг своей оси. Это необходимо ещё и для того, чтобы убедиться, что подшипники колёс остаются смазанными, а сами колеса не деформированы и не стали овальными.

Дезинфекция салонов

Чтобы снизить риск передачи инфекции и защитить пассажиров и членов экипажа, уже начиная с марта во всех самолетах airBaltic после возвращения в аэропорт Риги проводится дезинфекция.

Особо тщательно проводится дезинфекция поверхностей: ручки кресел, спинки, столы, ремни безопасности, воздушные сопла, панели управления освещением, багажные отделения, приборы, используемые экипажем, унитазы, раковины и краны.

ФОТО: airBaltic

Для защиты на специальных репатриационных рейсах, которые airBaltic совершает, обслуживающий персонал и экипаж одеты в полное индивидуальное защитное снаряжение, включающее перчатки, лицевую маску, защитную одежду и защитные очки.

Техническое обслуживание

ФОТО: airBaltic

В дополнение к текущему обслуживанию флота, специалисты airBaltic также выполняют базовое техническое обслуживание самолетов. В этом году airBaltic первой в мире получила право проводить полномасштабное базовое обслуживание Airbus A220-300.

Базовое техническое обслуживание выполняется на всех самолетах после определенного периода использования.

Производитель Airbus A220-300 указал, что базовое техническое обслуживание должно проводиться через каждые 8 500 часов полета.

ФОТО: airBaltic

В рамках базового технического обслуживания снимаются все сиденья, гардеробы и кухонное оборудование самолета, заменяется ковер, очищаются и, при необходимости, ремонтируются панели окон, а также проверяются и ремонтируются отделения для ручной клади.

ФОТО: airBaltic

Все компоненты двигателя, системы крыльев, фюзеляж и другие важные системы также проверяются на наличие повреждений.

ФОТО: airBaltic

Для проведения такого обслуживания требуется приблизительно 21 день для каждого самолета. В настоящее время технический отдел airBaltic полностью выполнил техническое обслуживание 10 самолетов Airbus A220-300. Параллельно могут обслуживаться 3 самолета.