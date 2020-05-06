Страны Балтии открывают свои внутренние границы

В ходе видеоконференции премьеры Латвии, Литвы и Эстонии договорились, что с 15 мая жители трех балтийских республик смогут без каких-либо препятствий пересекать границы. Однако, если кто-то решит поехать в гости к соседям, по возвращению предстоит провести 14 дней в самоизоляции.

Šodien video konferencē ar @ratasjuri un @Skvernelis_S vienojāmies par iekšējo robežu atvēršanu no 15. maija un brīvu Baltijas valstu iedzīvotāju kustību. Iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk jāievēro 14 dienu pašizolācija. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил у себя в Facebook, что "все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса".

"Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между балтийскими государствами", - сообщил литовский премьер.

Он подчеркнул, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели.

"Только они смогут это делать в своих родных странах", - сказал глава литовского правительства.

По его словам, об открытии границ для граждан Литвы и Польши в понедельник достигнута договоренность также с польским премьером Матеушем Моравецким.

Стоит отметить, что, возможно, 13 мая, Латвия восстановит международное воздушное и морское сообщение. Соответствующее решение примет правительство Латвии.