Ср, 6.05.2020
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Страны Балтии открывают свои внутренние границы
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Граница. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил в своем Twitter, что страны Балтии откроют свои внутренние границы 15 мая. 

В ходе видеоконференции премьеры Латвии, Литвы и Эстонии договорились, что с 15 мая жители трех балтийских республик смогут без каких-либо препятствий пересекать границы. Однако, если кто-то решит поехать в гости к соседям, по возвращению предстоит провести 14 дней в самоизоляции. 

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил у себя в Facebook, что "все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса".

"Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга. Поэтому с 15 мая снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между балтийскими государствами", - сообщил литовский премьер.

Он подчеркнул, что граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели.

"Только они смогут это делать в своих родных странах", - сказал глава литовского правительства.

По его словам, об открытии границ для граждан Литвы и Польши в понедельник достигнута договоренность также с польским премьером Матеушем Моравецким.

Стоит отметить, что, возможно, 13 мая, Латвия восстановит международное воздушное и морское сообщение. Соответствующее решение примет правительство Латвии. 

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