Ср, 13.05.2020
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США не будут использовать присланные Россией аппараты ИВЛ

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: FRED SCHEIBER/SIPA / FRED SCHEIBER/SIPA

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", которые в начале апреля Россия отправила Соединенным Штатам Америки, не использовались в американских клиниках, заявила пресс-секретарь агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

Монтези рассказала, что аппараты были отправлены в резерв на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. После того, как появилась информация о том, что эти аппараты загораются, их вернули в FEMA, сообщает "Медуза". 

По предварительной информации, причиной пожара в больнице Санкт-Петербурга и московском госпитале стало короткое замыкание в аппаратах "Авента-М". В пожарах погибли шестеро пациентов, которые лечились от Covid-19.

В Москве в пожаре погиб пациент, который был подключен к аппарату ИВЛ. 

Аппараты "Авента-М" производят на Уральском приборостроительном заводе.

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