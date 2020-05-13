США не будут использовать присланные Россией аппараты ИВЛ

Монтези рассказала, что аппараты были отправлены в резерв на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. После того, как появилась информация о том, что эти аппараты загораются, их вернули в FEMA, сообщает "Медуза".

По предварительной информации, причиной пожара в больнице Санкт-Петербурга и московском госпитале стало короткое замыкание в аппаратах "Авента-М". В пожарах погибли шестеро пациентов, которые лечились от Covid-19.

В Москве в пожаре погиб пациент, который был подключен к аппарату ИВЛ.

Аппараты "Авента-М" производят на Уральском приборостроительном заводе.