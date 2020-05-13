США не будут использовать присланные Россией аппараты ИВЛ

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", которые в начале апреля Россия отправила Соединенным Штатам Америки, не использовались в американских клиниках, заявила пресс-секретарь агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Монтези рассказала, что аппараты были отправлены в резерв на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. После того, как появилась информация о том, что эти аппараты загораются, их вернули в FEMA, сообщает "Медуза".
По предварительной информации, причиной пожара в больнице Санкт-Петербурга и московском госпитале стало короткое замыкание в аппаратах "Авента-М". В пожарах погибли шестеро пациентов, которые лечились от Covid-19.
В Москве в пожаре погиб пациент, который был подключен к аппарату ИВЛ.
Аппараты "Авента-М" производят на Уральском приборостроительном заводе.
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