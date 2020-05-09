Сб, 9.05.2020
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Пожар в больнице Москвы: погиб пациент с Covid-19, подключенный к ИВЛ
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ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

В Москве, в клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лечатся пациенты с Covid-19, в 20:30 9 мая начался пожар. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Возгорание произошло в корпусе, где находились пациенты с коронавирусом. 

Источник ТАСС утверждает, что, по неофициальным данным, причиной пожара могла стать неисправность медицинского оборудования, конкретно - аппарата искусственной вентиляции легких, к которому был подключен единственный погибший в этом пожаре человек. 

Как отмечает издание Baza, еще три человека пострадали. 

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