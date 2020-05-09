Пожар в больнице Москвы: погиб пациент с Covid-19, подключенный к ИВЛ
В Москве, в клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лечатся пациенты с Covid-19, в 20:30 9 мая начался пожар.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Возгорание произошло в корпусе, где находились пациенты с коронавирусом.
Источник ТАСС утверждает, что, по неофициальным данным, причиной пожара могла стать неисправность медицинского оборудования, конкретно - аппарата искусственной вентиляции легких, к которому был подключен единственный погибший в этом пожаре человек.
В Москве горит 50-я больница, оборудованная под коронавирус. Один человек погиб, ещё трое пострадали. pic.twitter.com/L74wv1SjHQ— Андрей Меркин (@wasy_invalid) May 9, 2020
Как отмечает издание Baza, еще три человека пострадали.
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