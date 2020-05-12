В Санкт-Петербурге в больнице для пациентов с Covid-19 произошел пожар. Есть жертвы

Из больницы эвакуировали 150 человек, обстоятельства выясняются.

Пожар начался в реанимации "красной зоны" на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом. Вероятной причиной пожара стал воспламенившийся аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник "Интерфакса".

В конце апреля власти Санкт-Петербурга сообщили, что медучреждения города, в том числе больница Святого Георгия, создали 5483 койки для пациентов с Covid-19.

Это уже второй известный пожар в российских медучреждениях за последние несколько дней.

9 мая в Москве, в клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лечатся пациенты с Covid-19, произошел пожар. Вероятной причиной стала неисправность аппарата ИВЛ - погиб подключенный к нему пациент. Также сообщается, что 11 мая неподалеку от Москвы в пожаре в доме престарелых погибли десять человек.