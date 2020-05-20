Рудковская: "Мой сын никогда не скажет мне, что хочет бросить фигурное катание"

Рудковская стала героиней шоу Ксении Собчак на YouTube, где поучаствовала в дебатах с коллегами из мира глянца и шоу-бизнеса.

Плющенко и его супруга часто оказываются под огнём критики из-за методов воспитания семилетнего сына Александра, из которого родители хотят сделать будущего чемпиона.

В какой-то момент в студии появилась спортивный журналист Мария Командная, которая спросила Рудковскую, не боится ли она, что её сын вырастет и поступит, как подопечная Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, которая в 17 лет объявила о приостановке карьеры.

"Не боитесь ли вы, что ваш сын в 16 лет тоже скажет вам, что больше не может кататься? Воспримете ли вы эти слова как личное поражение и что будете делать в таком случае?", - спросила Командная.

Яна Рудковская, в свою очередь, назвала Этери Тутберидзе "современной версией Татьяны Тарасовой", но отказалась переходить на личности и говорить о Загитовой, которая объявила о приостановке карьеры.

Что касается Плющенко и его школы, то, по словам Рудковской, он старается, чтобы фигурное катание для воспитанников и их сына стало игрой вдолгую.

"Мой сын такого мне не скажет. Это исключено", - заявила супруга Плющенко.

"У него есть папа, который его заряжает, мама, которая его заряжает. Он уже далеко не маленький. У него есть цель - повторить рекорд его папы. Я уверена, что это будет сложно, но так как есть командные соревнования - может быть, у него получится. Это его мечта", - добавила Рудковская.

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