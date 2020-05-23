Алиса Знарок и Артемий Панарин обручились. Но свадьба, похоже, откладывается

Оба подписали фотографию лаконично: "08/05/2019".

Судя по всему, предложение хоккеист своей возлюбленной сделал уже давно - подписчики гадают, то ли это был май, то ли август прошлого года. Есть предположение, что дата написана на американский манер. Как бы то ни было, ясно, что это случилось не сейчас.

В интервью изданию "Горняцкая правда" Артемий на вопрос, когда свадьба, ответил:

"Планировали на это лето, но сами видите, что творится в мире".

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за пандемии коронавируса был временно приостановлен. Возможная дата возобновления сезона - 1 июля.

А пока счастливая пара ремонтирует и обставляет свой новый дом в Нью-Йорке, о чём Алиса очень подробно рассказывала в своём влоге, а Артемий делился фотографией своей "тренировки" во время ремонта.

Также Алиса недавно презентовала видео о совместном отдыхе пары в Мексике. Ребята молоды, счастливы и смотреть на них всегда весело: