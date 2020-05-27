Эти красавицы вдохновляют игроков НХЛ. Девушки Панарина, Мерзликина, Малкина, Овечкина и других

Мы внимательно следим за выступлениями латвийских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но и не без интереса смотрим за игрой российских хоккеистов, которые за океаном с каждым годом добиваются всё более громких успехов.
Если хоккейные фамилии у нас на слуху, то девушки и жёны спортсменов часто остаются в тени своих вторых половинок. Сегодня предлагаем вам исправить эту несправедливость и посмотреть на главных болельщиц хоккеистов из Латвии и России.
Анна Бокий, девушка Александра Радулова ("Даллас Старз")
После развода с гимнасткой Дарьей Дмитриевой хоккеист тщательно скрывал свою личную жизнь, но в начале года выяснилось, что его сердце снова занято. Новой избранницей Радулова стала москвичка Анна Бокий.
Анастасия Гаврикова, жена Владислава Гаврикова ("Коламбус Блю Джекетс")
Со своей будущей женой защитник познакомился в родном Ярославле, когда оба ещё ходили в школу. Пара сыграла свадьбу, и сейчас оба живут в США.
Николь Ковальчук, жена Ильи Ковальчука ("Вашингтон Кэпиталз")
36-летняя супруга российского хоккеиста является бывшей солисткой группы "Мираж", а также матерью четверых детей.
Александра Тышкевич, девушка Элвиса Мерзликина ("Коламбус Блю Джекетс")
Дебют Мерзликина в НХЛ оказался непростым - он проиграл свои первые десять игр. Затем, правда, дела хоккеиста пошли в гору. Возможно, всё благодаря его новой возлюбленной из Польши.
Мария Самсонова, жена Ильи Самсонова ("Вашингтон Кэпиталз")
Парочка родом из Магнитогорска. Именно там они познакомились, а прошлым летом сыграли свадьбу в родном городе. Сейчас молодой вратарь пробует покорить США, а его возлюбленная отправилась за ним.
Анна Кастерова, жена Евгения Малкина ("Питтсбург Пингвинз")
Бывшая журналистка и телеведущая ради Малкина завершила профессиональную карьеру в России и переехала в США, где влюблённые сыграли свадьбу, а в 2016 году у них родился сын.
Кэти Салливан, жена Земгуса Гиргенсонса ("Баффало Сейбрз")
27 июля 2019 года хрупкая американка Кэти Салливан и латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс связали себя узами брака. Влюблённые были вместе около шести лет, а недавно пара сообщила о покупке собственного дома.
Ксения Барбашева, жена Ивана Барбашева ("Сент-Луис Блюз")
Пара сыграла свадьбу, когда нападающему было всего 18 лет. Влюблённые счастливы вместе уже на протяжении шести лет, а в данный момент Ксения готовится к тому, чтобы стать мамой.
Алиса Знарок, невеста Артемия Панарина ("Нью-Йорк Рейнджерс")
Этих двоих влюблённых называют главной хоккейной парой России. Алиса и Артемий начали встречаться после чемпионата мира по хоккею в 2016 году, а на днях стало известно, что хоккеист сделал предложение дочери Олега Знарка.
Ингрид Ромметвейт, девушка Рудольфа Балцерса ("Оттава Сенаторз")
До переезда в Северную Америку Балцерс выступал в Норвегии, где, судя по всему, и познакомился со своей девушкой Ингрид. Пара уже несколько лет состоит в отношениях и часто делится с подписчиками совместными фотографиями.
Настастья Шубская, жена Александра Овечкина ("Вашингтон Кэпиталз")
26-летняя спутница хоккеиста является дочерью актрисы Веры Глаголевой. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, а летом следующего года у них родился сын Сергей. Сейчас влюблённые ждут второго ребёнка.
Анна Бутусова, девушка Игоря Шестёркина ("Нью-Йорк Рейнджерс")
У девушки российского вратаря в пять раз больше подписчиков в Instagram. Уверены, что и вы захотите подписаться на Анну. Одно можно сказать точно: Шестёркину придётся играть в НХЛ очень хорошо, чтобы сравняться с подругой.
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