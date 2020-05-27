Эти красавицы вдохновляют игроков НХЛ. Девушки Панарина, Мерзликина, Малкина, Овечкина и других

Кэти Салливан, жена Земгуса Гиргенсонса ("Баффало Сейбрз")

27 июля 2019 года хрупкая американка Кэти Салливан и латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс связали себя узами брака. Влюблённые были вместе около шести лет, а недавно пара сообщила о покупке собственного дома.

Ксения Барбашева, жена Ивана Барбашева ("Сент-Луис Блюз")

Пара сыграла свадьбу, когда нападающему было всего 18 лет. Влюблённые счастливы вместе уже на протяжении шести лет, а в данный момент Ксения готовится к тому, чтобы стать мамой.

Алиса Знарок, невеста Артемия Панарина ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Этих двоих влюблённых называют главной хоккейной парой России. Алиса и Артемий начали встречаться после чемпионата мира по хоккею в 2016 году, а на днях стало известно, что хоккеист сделал предложение дочери Олега Знарка.

Ингрид Ромметвейт, девушка Рудольфа Балцерса ("Оттава Сенаторз")

До переезда в Северную Америку Балцерс выступал в Норвегии, где, судя по всему, и познакомился со своей девушкой Ингрид. Пара уже несколько лет состоит в отношениях и часто делится с подписчиками совместными фотографиями.

Настастья Шубская, жена Александра Овечкина ("Вашингтон Кэпиталз")

26-летняя спутница хоккеиста является дочерью актрисы Веры Глаголевой. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, а летом следующего года у них родился сын Сергей. Сейчас влюблённые ждут второго ребёнка.

Анна Бутусова, девушка Игоря Шестёркина ("Нью-Йорк Рейнджерс")

У девушки российского вратаря в пять раз больше подписчиков в Instagram. Уверены, что и вы захотите подписаться на Анну. Одно можно сказать точно: Шестёркину придётся играть в НХЛ очень хорошо, чтобы сравняться с подругой.