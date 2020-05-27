Ср, 27.05.2020
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  • Эти красавицы вдохновляют игроков НХЛ. Девушки Панарина, Мерзликина, Малкина, Овечкина и других

Эти красавицы вдохновляют игроков НХЛ. Девушки Панарина, Мерзликина, Малкина, Овечкина и других

ФОТО: instagram.com/nikolkovalchukofficial/anna_kasterova/butusofa

Мы внимательно следим за выступлениями латвийских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но и не без интереса смотрим за игрой российских хоккеистов, которые за океаном с каждым годом добиваются всё более громких успехов.

Если хоккейные фамилии у нас на слуху, то девушки и жёны спортсменов часто остаются в тени своих вторых половинок. Сегодня предлагаем вам исправить эту несправедливость и посмотреть на главных болельщиц хоккеистов из Латвии и России.

Анна Бокий, девушка Александра Радулова ("Даллас Старз")

После развода с гимнасткой Дарьей Дмитриевой хоккеист тщательно скрывал свою личную жизнь, но в начале года выяснилось, что его сердце снова занято. Новой избранницей Радулова стала москвичка Анна Бокий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анастасия Гаврикова, жена Владислава Гаврикова ("Коламбус Блю Джекетс")

Со своей будущей женой защитник познакомился в родном Ярославле, когда оба ещё ходили в школу. Пара сыграла свадьбу, и сейчас оба живут в США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Николь Ковальчук, жена Ильи Ковальчука ("Вашингтон Кэпиталз")

36-летняя супруга российского хоккеиста является бывшей солисткой группы "Мираж", а также матерью четверых детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александра Тышкевич, девушка Элвиса Мерзликина ("Коламбус Блю Джекетс")

Дебют Мерзликина в НХЛ оказался непростым - он проиграл свои первые десять игр. Затем, правда, дела хоккеиста пошли в гору. Возможно, всё благодаря его новой возлюбленной из Польши.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мария Самсонова, жена Ильи Самсонова ("Вашингтон Кэпиталз")

Парочка родом из Магнитогорска. Именно там они познакомились, а прошлым летом сыграли свадьбу в родном городе. Сейчас молодой вратарь пробует покорить США, а его возлюбленная отправилась за ним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анна Кастерова, жена Евгения Малкина ("Питтсбург Пингвинз")

Бывшая журналистка и телеведущая ради Малкина завершила профессиональную карьеру в России и переехала в США, где влюблённые сыграли свадьбу, а в 2016 году у них родился сын.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кэти Салливан, жена Земгуса Гиргенсонса ("Баффало Сейбрз")

27 июля 2019 года хрупкая американка Кэти Салливан и латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс связали себя узами брака. Влюблённые были вместе около шести лет, а недавно пара сообщила о покупке собственного дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ксения Барбашева, жена Ивана Барбашева ("Сент-Луис Блюз")

Пара сыграла свадьбу, когда нападающему было всего 18 лет. Влюблённые счастливы вместе уже на протяжении шести лет, а в данный момент Ксения готовится к тому, чтобы стать мамой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Алиса Знарок, невеста Артемия Панарина ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Этих двоих влюблённых называют главной хоккейной парой России. Алиса и Артемий начали встречаться после чемпионата мира по хоккею в 2016 году, а на днях стало известно, что хоккеист сделал предложение дочери Олега Знарка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ингрид Ромметвейт, девушка Рудольфа Балцерса ("Оттава Сенаторз")

До переезда в Северную Америку Балцерс выступал в Норвегии, где, судя по всему, и познакомился со своей девушкой Ингрид. Пара уже несколько лет состоит в отношениях и часто делится с подписчиками совместными фотографиями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Настастья Шубская, жена Александра Овечкина ("Вашингтон Кэпиталз")

26-летняя спутница хоккеиста является дочерью актрисы Веры Глаголевой. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, а летом следующего года у них родился сын Сергей. Сейчас влюблённые ждут второго ребёнка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анна Бутусова, девушка Игоря Шестёркина ("Нью-Йорк Рейнджерс")

У девушки российского вратаря в пять раз больше подписчиков в Instagram. Уверены, что и вы захотите подписаться на Анну. Одно можно сказать точно: Шестёркину придётся играть в НХЛ очень хорошо, чтобы сравняться с подругой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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