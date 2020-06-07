Вс, 7.06.2020
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Вайра Вике-Фрейберга поделилась, как пандемия повлияла на ее отношения с супругом

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В июле этого года экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга со своим супругом Имантом отметят юбилей свадьбы - 60 лет! Недавно Вике-Фрейберга ответила на вопрос Privātā Dzīve, как они пережили вместе пандемию.  

Как выяснилось, во время режима чрезвычайной ситуации в отношениях супругов абсолютно ничего не изменилось. Да, они провели его под одной крышей, но в этом нет ничего нового для них:

"Мы уже десятки лет привыкли работать каждый за своим письменным столом и компьютером, хорошо себя чувствуем, живя под одной крышей.

У нас у каждого свое рабочее время, есть и общие дела и переговоры. Мы не дергаем друг друга, но помогаем друг другу, когда это необходимо.

Каждый должен делать то, что должен", - свой рецепт успеха рассказала экс-президент Латвии. 

Галерея: Коллекция украшений, посвященная Вайре Вике-Фрейберге 

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