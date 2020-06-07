Вайра Вике-Фрейберга поделилась, как пандемия повлияла на ее отношения с супругом

В июле этого года экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга со своим супругом Имантом отметят юбилей свадьбы - 60 лет! Недавно Вике-Фрейберга ответила на вопрос Privātā Dzīve, как они пережили вместе пандемию.
Как выяснилось, во время режима чрезвычайной ситуации в отношениях супругов абсолютно ничего не изменилось. Да, они провели его под одной крышей, но в этом нет ничего нового для них:
"Мы уже десятки лет привыкли работать каждый за своим письменным столом и компьютером, хорошо себя чувствуем, живя под одной крышей.
У нас у каждого свое рабочее время, есть и общие дела и переговоры. Мы не дергаем друг друга, но помогаем друг другу, когда это необходимо.
Каждый должен делать то, что должен", - свой рецепт успеха рассказала экс-президент Латвии.
Галерея: Коллекция украшений, посвященная Вайре Вике-Фрейберге
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