На пешеходном тротуаре в Торнякалнсе провалился асфальт

Речь идет о рижском микрорайоне Торнякалнс, где во вторник, 16 июня, местные заметили глубокую дыру в асфальте пешеходного тротуара.

Дыра в асфальте замечена на перекрестке улиц Сатиксмес и Виенибас гатве, у Торнякалнского кладбища. В настоящее вокруг ямы установлены защитные ограничения. По информации местных жителей, яма появилась как минимум сутки назад.

Галерея: В Торнякалнсе провалился асфальт

RUS TVNET связался с пресс-секретарем департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте. Она сообщила, что по информации департамента, обвал асфальта произошел из-за протечки в коммуникациях Rīgas Ūdens. Rīgas Ūdens комментарий пока не предоставили.

Напомним, в пятницу, 12 мая, под асфальт провалились сразу два автомобиля. Первый вызов на улицу Эбельмуйжас был получен в 12:51 - в образовавшуюся в асфальте яму также провалился автомобиль.

Вечером 12 июня стало известно о втором подобном случае за день - машина снова провалилась в асфальт. На этот раз на улице Залвес в Шампетерисе-Плескодале.

Помимо этого, как сообщалось, похожее происшествие случилось 5 июня на улице Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв.