Второй случай за неделю. В Зиепниеккалнсе автомобиль провалился в асфальт

Katram mikrorajonam savu caurumu! :D Arī Ziepniekkalns var! :) pic.twitter.com/oYSFQwPIay — Martins Baumanis (@cipanss) June 12, 2020

Как можно понять из фотографий и видео, в большую яму попал легковой автомобиль Audi.

На странице Sadursme на Facebook сообщалось, что происшествие случилось на улице Эбельмуижас.

Место аварии оградили, прибыли спасатели, а также представители Госполиции и Рижской муниципальной полиции.

Представитель Госполиции Лина Кальке подтвердила произошедшее.

Вызов на происшествие на улице Эбельмуйжас был получен в 12.51, сообщили LETA в Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службе.

ЧП произошло в тот момент, когда автомобиль выехал со стоянки во двор многоквартирного дома.

Сидевшие в автомобиле выбрались из него своими силами. Никто не пострадал.

Спасатели вытащили машину из ямы.

Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, представители Пардаугавской исполнительной дирекции Риги прибыли на место ЧП и оградили его.

"Яма глубокая, но пока нет ясности, по какой причине она образовалась. В субботу, 13 июня, пройдет инспекция", - заявила представитель самоуправления Айра Шмелде.

Напомним, ровно неделю, 5 июня, на улице Гертрудес также произошло необычное ДТП, в результате которого две машины в буквальном смысле ушли под землю. Одна успешно выбралась своими силами, вторую пришлось вызволять.

Тогда обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв. Конкретные теплосети проложены в 1963 году и свой срок уже отслужили, рассказала представитель АО Rīgas Siltums Линда Ренце.