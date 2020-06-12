Второй случай за неделю. В Зиепниеккалнсе автомобиль провалился в асфальт
В пятницу, 12 июня, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс в асфальт провалилась машина. Об этом первыми сообщили очевидцы в социальной сети Twitter.
Katram mikrorajonam savu caurumu! :D Arī Ziepniekkalns var! :) pic.twitter.com/oYSFQwPIay— Martins Baumanis (@cipanss) June 12, 2020
Как можно понять из фотографий и видео, в большую яму попал легковой автомобиль Audi.
На странице Sadursme на Facebook сообщалось, что происшествие случилось на улице Эбельмуижас.
Место аварии оградили, прибыли спасатели, а также представители Госполиции и Рижской муниципальной полиции.
Представитель Госполиции Лина Кальке подтвердила произошедшее.
Вызов на происшествие на улице Эбельмуйжас был получен в 12.51, сообщили LETA в Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службе.
ЧП произошло в тот момент, когда автомобиль выехал со стоянки во двор многоквартирного дома.
Сидевшие в автомобиле выбрались из него своими силами. Никто не пострадал.
Спасатели вытащили машину из ямы.
Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, представители Пардаугавской исполнительной дирекции Риги прибыли на место ЧП и оградили его.
"Яма глубокая, но пока нет ясности, по какой причине она образовалась. В субботу, 13 июня, пройдет инспекция", - заявила представитель самоуправления Айра Шмелде.
Напомним, ровно неделю, 5 июня, на улице Гертрудес также произошло необычное ДТП, в результате которого две машины в буквальном смысле ушли под землю. Одна успешно выбралась своими силами, вторую пришлось вызволять.
Тогда обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв. Конкретные теплосети проложены в 1963 году и свой срок уже отслужили, рассказала представитель АО Rīgas Siltums Линда Ренце.
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