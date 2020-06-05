Фото и видео ⟩ На улице Гертрудес провалилась брусчатка: в яму попала машина

Вызов на ул. Гертрудес, 14, поступил в 10:32. Пострадало два автомобиля - BMW и Mercedes Benz. Первый выбрался из провала собственными силами, второму пришлось ждать прибытия специальной техники.

Пострадавших в аварии нет.

Движение автотранспорта на участке ул. Гертрудес между ул. Бривибас и Тербатас временно было закрыто.

Обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв. Конкретные теплосети проложены в 1963 году и свой срок уже отслужили, рассказала представитель Rīgas siltums Линда Ренце.

Видео: В Риге под брусчатку провалился автомобиль

Она также отметила, что хорошо, что авария произошла именно летом и во время проверки, так как в зимний сезон это может быть потенциально более опасным.

Галерея: В Риге под брусчатку провалился автомобиль

На место происшествия прибыли ответственные аварийные службы.

Видео: Эвакуация автомобиля с улицы Гертрудес