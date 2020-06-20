Русская жена Луиса Адриано сообщила об угрозах из-за цвета кожи мужа

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В сети появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

"Мое сердце болит из-за того, что сейчас происходит в мире. Я благодарю своих родителей за мое образование и мои взгляды на мир. Я никогда не разделяла людей по цвету кожи или их статусу, для меня все одинаковы. Половина моей семьи чернокожая. И я люблю их всех так же сильно.

Когда я начала ходить на футбол в Бразилии, люди кричали мне: "Смотрите, русская идет, ха-ха".

Каждый день я получаю сообщения, в которых мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня и избить, потому что я замужем за чернокожим", - написала Дорожко в своем аккаунте в Instagram.

"Мне повезло, что у меня стальные нервы, и я уже перестала обращать внимание на эти сообщения. Откуда в людях столько жестокости? Ведь любовь и дружба не знают цвета. Если ад и рай существуют, то ад здесь, на Земле. Я мечтаю, чтобы все стали добрее и мудрее, потому что будущее зависит только от нас. Я люблю вас, мои чернокожие друзья, и я всегда буду рядом с вами", - добавила Дорожко.

Бразильский нападающий познакомился с Дорожко во время своего выступления за московский "Спартак". Адриано защищал цвета столичного клуба с 2017 по 2019 год.