Чт, 2.07.2020
Кто-то ходит в брендовых шмотках, а кто-то покупает одежду в секонд-хендах. Ничего с этим не поделаешь. Если человек идёт заниматься, то ему всё равно, потому что он понимает, зачем он пришёл в зал. Руководитель клуба In Fight Оскар Бокис

15 спортивных журналисток, от красоты которых невозможно оторваться

ФОТО: instagram.com/v.lada_sedan/marisolglzc/alebuitragoh

Сегодня, 2 июля, отмечается День спортивного журналиста. По этому случаю RUS TVNET подготовил подборку очаровательных спортивных журналисток, которые делают спорт красивее и не дают скучать болельщикам.

Сара Карбонеро, Испания

В 2009 году она была признана самым сексуальным репортёром во всём мире, а в 2016 году Сара стала супругой вратаря сборной Испании Икера Касильяса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Алехандра Битраго, Колумбия

Девушка ведёт передачи на колумбийском телевидении, сама активно занимается спортом и болеет за футбольную сборную своей страны. Пик славы Алехандры случился на чемпионате мира по футболу 2014 года - её фотографии мгновенно разлетелись по ведущим мировым журналам.

Александра Лобода, Украина

Украинская телеведущая канала "2+2", которая много лет работает в программе "Профутбол". В 2005 году Александра приняла участие в конкурсе "Мисс Украина", но настоящая популярность к девушке пришла после того, как она появилась в экранах телевизоров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кейт Абдо, Англия

Журналистка родилась в Манчестере и вела две церемонии вручения "Золотого мяча" (2014, 2015). Тогда Кейт запомнилась многим болельщикам своей улыбкой и кошачьей походкой. Девушка работает не только на английском телевидении, но и во Франции, Германии и Испании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Инес Сайнс, Мексика

Инес - звезда спортивной журналистики у себя в Мексике. Девушка делала интервью со звёздами спорта первой величины, а в 2009 году она заняла пятое место среди самых сексуальных репортёров по версии мужского журнала FHM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кристина Козел, Беларусь

Белорусская журналистка, ведущая своей авторской программы "Козёл про футбол". Первая девушка в белорусском футболе, которая запустила свой авторский проект об этом виде спорта. Кристина путешествует по стране, посещает стадионы и делится об увиденном.

Влада Седан, Украина

Украинская футбольная журналистка. Работала на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", а осенью 2019 года стала невестой футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чарисса Томпсон, США

Очаровательная американская ведущая Чарисса Томпсон работает на FOX Sports и освещает NFL. Чем не повод начать следить за американским футболом?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мелани Коллинз, США

Ещё одна сногсшибательная американка, которая освещает NFL.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ванесса Хуппенкотен, Мексика

Ванесса - мексиканская телеведущая с немецкими корнями. Девушка работает на ESPN и специализируется на NFL. Помимо работы Ванесса также активно занимается спортом - бегает марафоные и участвует в триатлон-стартах. В 2007 году она выиграла городской конкурс красоты, завоевав титул "Мисс Мехико".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Марисоль Гонсалес, Мексика

Складывается такое ощущение, что все мексиканские красавицы пошли в спортивную журналистику.

Анна Крафт, Германия

34-летняя немецкая журналистка, бывшая легкоатлетка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Софья Тартакова, Россия

Звезда телеканала "Матч ТВ". В интервью Sport24 признавалась, что любит готовить, восхищается Марией Шараповой и гордиться тем, что за всю её карьеру не было ни дня, чтобы она зависела от мужчины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Карла Пуч, Испания

Карла, как и большинство жителей Каталонии, с детства болеет только за одну команду - "Барселону". Пуч еще с детства решила реализовать себя в телевизионной журналистике. Кроме футбола, брюнетка очень любит музыку и петь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дилетта Леотта, Италия

Девушка с 2010 года работает на итальянском телевидении, а в 2016-м эффектная блондинка начала вести передачи о футболе. Фанаты часто очень неравнодушны к ней и забрасывают неприличными предложениями. Перед одним из матчей фанаты "Наполи" скандировали в её адрес "покажи грудь". Работа - не позавидуешь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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