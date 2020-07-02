15 спортивных журналисток, от красоты которых невозможно оторваться

Влада Седан, Украина

Украинская футбольная журналистка. Работала на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", а осенью 2019 года стала невестой футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

Чарисса Томпсон, США

Очаровательная американская ведущая Чарисса Томпсон работает на FOX Sports и освещает NFL. Чем не повод начать следить за американским футболом?

Мелани Коллинз, США

Ещё одна сногсшибательная американка, которая освещает NFL.

Ванесса Хуппенкотен, Мексика

Ванесса - мексиканская телеведущая с немецкими корнями. Девушка работает на ESPN и специализируется на NFL. Помимо работы Ванесса также активно занимается спортом - бегает марафоные и участвует в триатлон-стартах. В 2007 году она выиграла городской конкурс красоты, завоевав титул "Мисс Мехико".

Марисоль Гонсалес, Мексика

Складывается такое ощущение, что все мексиканские красавицы пошли в спортивную журналистику.

Анна Крафт, Германия

34-летняя немецкая журналистка, бывшая легкоатлетка.

Софья Тартакова, Россия

Звезда телеканала "Матч ТВ". В интервью Sport24 признавалась, что любит готовить, восхищается Марией Шараповой и гордиться тем, что за всю её карьеру не было ни дня, чтобы она зависела от мужчины.

Карла Пуч, Испания

Карла, как и большинство жителей Каталонии, с детства болеет только за одну команду - "Барселону". Пуч еще с детства решила реализовать себя в телевизионной журналистике. Кроме футбола, брюнетка очень любит музыку и петь.

Дилетта Леотта, Италия

Девушка с 2010 года работает на итальянском телевидении, а в 2016-м эффектная блондинка начала вести передачи о футболе. Фанаты часто очень неравнодушны к ней и забрасывают неприличными предложениями. Перед одним из матчей фанаты "Наполи" скандировали в её адрес "покажи грудь". Работа - не позавидуешь.