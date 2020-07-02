Пандемия вынудила девушку-бойца ММА продавать свои интимные фото

35-летняя бельгийка из-за пандемии коронавируса понесла серьёзные финансовые потери, поэтому была вынуждена сменить род деятельности и уйти в сферу по созданию пикантного контента.

"Я потеряла свой спортивный зал во время карантина. Никакой поддержки от правительства я не получила, а бои были отменены. Всё это оставило меня с большими финансовыми проблемами", - заявила Дандуа.

Бельгийка решила завести аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать денег и вновь открыть зал. Стоит отметить, что месячная подписка на эксклюзивные фото 35-летней спортсменки обойдётся в 14 евро.

На счету бельгийки 21 поединок в ММА, в которых она одержала 16 побед и потерпела пять поражений. В 2017 году она подписала контракт с UFC и в единственном поединке потерпела поражение и решила покинуть промоушн.

Добавим, что Синди Дандуа не первая профессиональная спортсменка, которая променяла спорт на бизнес для взрослых. Ранее мы писали о австралийской гонщице Рене Грейси, которая ушла в порно, а также о Мелиссе Буланхаги, которая разочаровалась в фигурном катании.