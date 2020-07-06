Чин Чин вместо Дзинтарса и Шрек вместо Шкеле. Как коверкают имена латышей в Англии?

Перебираясь в Великобританию, многим латвийцам нужно мириться с тем, что их имена и фамилии может произнести не каждый. Иногда случаются недоразумения, сообщает портал lsm.lv.
Имя Дайга нередко произносят как Tiger (рус. - "тигр", звучит как тайгэ) или даже Диггер (рус. - "землекоп").
С другими именами не менее интересно:
- Гуна = Джуна;
- Марика = Америка, Паприка и Марику;
- Гундега = Гунджиджа;
- Дзинтарс = Чин Чин;
- Айга = Алга;
- Арта = Ата.
Некоторые имена звучат очень грубо. Например, имя Мадарса Озолиньша могут произнести как Мадрас, и слышно Mad Arse ("сумасшедшая задница").
В свою очередь, имя Инты Гейбы при прочтении иногда произносят как Into Gay Bar ("в гей-баре").
Был забавный случай и у Солвиты Пайке, когда во время брачной церемонии ведущая прочитала ее прошлую фамилию - Шкеле - как Шрек.
Янис Рашевиц, которого обычно зовут Жан Разевик, рассказал, что его маме и брату однажды пришло письмо, адресованное "Рипе и Арбузу".
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