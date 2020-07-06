Чин Чин вместо Дзинтарса и Шрек вместо Шкеле. Как коверкают имена латышей в Англии?

Имя Дайга нередко произносят как Tiger (рус. - "тигр", звучит как тайгэ) или даже Диггер (рус. - "землекоп").

С другими именами не менее интересно:

Гуна = Джуна;

Марика = Америка, Паприка и Марику;

Гундега = Гунджиджа;

Дзинтарс = Чин Чин;

Айга = Алга;

Арта = Ата.

Некоторые имена звучат очень грубо. Например, имя Мадарса Озолиньша могут произнести как Мадрас, и слышно Mad Arse ("сумасшедшая задница").

В свою очередь, имя Инты Гейбы при прочтении иногда произносят как Into Gay Bar ("в гей-баре").

Был забавный случай и у Солвиты Пайке, когда во время брачной церемонии ведущая прочитала ее прошлую фамилию - Шкеле - как Шрек.

Янис Рашевиц, которого обычно зовут Жан Разевик, рассказал, что его маме и брату однажды пришло письмо, адресованное "Рипе и Арбузу".