"Самый опасный в мире человек". Что пишет в своей книге о Трампе его племянница

Вступительный экзамен

Мэри Трамп утверждает, что ее дядя в свое время заплатил приятелю, чтобы тот сдал вместо него стандартный письменный тест при поступлении в университет, поскольку он не был среди лучших учеников в классе и должен был получить на вступительном экзамене очень высокую оценку, чтобы компенсировать невысокий средний балл, полученный по окончании школы.

"Он нанял умного парня, славившегося тем, что он отлично справлялся с любыми тестами. Дональд никогда не испытывал недостатка в деньгах и заплатил ему как следует", - пишет Мэри Трамп.

Белый дом называет это утверждение ложью.

Будущий 45-й президент США учился в университете Фордхэма в Нью-Йорке, а затем перевелся Уортоновскую школу бизнеса при университете штата Пенсильвания.

Во всем виноват дед?

По мнению Мэри, ее дед, нью-йоркский строительный магнат Фред Трамп-старший, подавил и испортил обоих сыновей тем, что не давал им развивать в себе и переживать весь спектр человеческих эмоций.

Старшего сына он якобы хотел видеть "акулой", злился, видя в нем мягкость, высмеивал сына и говорил ему, что извиняются только слабаки.

Дональд, который был на семь лет младше своего брата Фредди, долго наблюдал, как отец унижает старшего брата, и вынес главный урок: нельзя быть таким, как Фредди".

"Ограничивая Дональда в проявлении чувств и объявляя многие из них недопустимыми, отец исказил его восприятие мира и нарушил его способность жить в нем", - заключаетжалуется Мэри Трамп.

Отношение к женщинам

Мэри Трамп утверждает, что дядя в свое время нанял ее для написания его автобиографии под названием "Искусство возвращаться", а потом нашел другую литературную помощницу и уволил ее, не заплатив за уже сделанную работу.

Книга, вышедшая в 1997 году, посвящена в основном тому, как делать бизнес, но затрагивает и личную жизнь Трампа.

"Любая женщина, отказавшая ему, представала в его рассказах самой ужасной, безобразной и толстой особой, какую только можно встретить", - пишет Мэри Трамп.

Мэри утверждает, что в 1994 году, в период работы над книгой, дядя отпускал двусмысленные комплименты внешности своей племянницы, будучи женат на своей второй супруге, Марии Мейплз.

По словам Мэри, Дональд Трамп говорил своей нынешней жене Мелании, что предложил ей работу над книгой "Искусство возвращаться " из жалости, поскольку ее тогда выгнали из колледжа за наркотики.

Мэри говорит, что действительно в то время оставила учебу, но не принимала никаких наркотиков, а дядя представляет события в выгодном для себя свете, дабы выглядеть благодетелем.

Кто такая Мэри Трамп?

Ей 55 лет. Она имеет степень доктора медицинской психологии.

Ее отец, старший брат Дональда Трампа, умер в 1981 году в возрасте 42 лет от болезни сердца, вызванной алкоголизмом.

В 2018 году Белый дом начал кампанию борьбы со злоупотреблением опиоидными препаратами. Президент говорил, что судьба брата отчасти натолкнула его на эту мысль.

В прошлогоднем интервью газете Washington Post Дональд Трамп сказал, что сожалеет, что семья заставляла его брата заниматься бизнесом, к чему тот не имел склонности.

Мэри Трамп до настоящего времени избегала широкой публичности.