В офисе Фонда борьбы c коррупцией прошли обыски, с Навального взяли подписку о невыезде

"Ищут электронные носители информации, документы какие-то, мы сами не понимаем, если честно, пока", - сказал Гимади.

Глава московского штаба ФБК Алексея Навального Олег Степанов сообщил "МБХ медиа", что обыски могут быть связаны с делом о клевете против оппозиционера. "У коллег действительно проходит обыск. Не могу сказать, с чем это связано. Вероятно, это как-то связано с делом об оскорблении, совпадают события", - сказал он.

В ФБК пришли с обыском pic.twitter.com/X5w3kYwdcg — Александр Головач (@Golovach_AA) July 17, 2020

С Алексея Навального сегодня, 17 июля, взяли подписку о невыезде по делу о клевете. Его подозревают в распространении ложной информации, которая порочит честь и достоинство ветерана.

Оппозиционеру грозит штраф до 1 млн рублей, или до 240 часов обязательных работ. Причиной стал комментарий Навального к ролику RT, на котором разные люди, в том числе ветеран, выступили в поддержку поправок к Конституции. Он назвал их "людьми без совести" и "предателями".

Навальный сообщил в Instagram, что у него сегодня пройдет два обыска - в его съемной квартире и по месту прописки.