Пн, 8.06.2020
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RT подала в суд на Навального: запятнал деловую репутацию компании

Алексей Навальный

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российская вещательная организация RT обратилась в суд с иском против оппозиционера Алексея Навального, пожаловавшись, что он запятнал деловую репутацию компании, пишет "Радио Свобода".

Навальный сообщил об этом в Twitter в воскресенье, 7 июня.

RT обратилась в суд и с жалобами на юриста Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального Любовь Соболь, а также на портал Znak.com.

Московский суд нашел в заявлении "ошибки" и дал RT время на их исправление.

Навальный в последние месяцы опубликовал несколько материалов о RT и ее главном редакторе Маргарите Симоньян. Пока что неизвестно, из-за какого материала организация обратилась в суд.

В публикациях рассказывалось, что RT искусственно раздувает число просмотров на Youtube. В целом в материалах ФБК RT показывается как неэффективный рупор правительственной пропаганды, растрачивающий средства госбюджета РФ.

Фонд также обвинил бесприбыльную организацию RT в нарушении законов.

В марте ФБК опубликовал материал, в котором утверждалось, что Симоньян и ее семья получили из госбюджета десятки миллионов рублей, чтобы снять романтическую комедию о том, как строился Крымский мост. Мост был открыт в 2018 году.

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