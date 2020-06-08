RT подала в суд на Навального: запятнал деловую репутацию компании

Навальный сообщил об этом в Twitter в воскресенье, 7 июня.

А, вот подробности. Раша Тудей подала в суд на меня, @SobolLubov и @znak_com в защиту деловой репутации.

В суде смеялись, углядев в одной строчке "Симоньян" и "деловая репутация".

А когда отсмеялись, то увидели, что заявление составлено безграмотно и оставили его без движения. pic.twitter.com/fyRIUm5kcl — Alexey Navalny (@navalny) June 7, 2020

RT обратилась в суд и с жалобами на юриста Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального Любовь Соболь, а также на портал Znak.com.

Московский суд нашел в заявлении "ошибки" и дал RT время на их исправление.

Навальный в последние месяцы опубликовал несколько материалов о RT и ее главном редакторе Маргарите Симоньян. Пока что неизвестно, из-за какого материала организация обратилась в суд.

В публикациях рассказывалось, что RT искусственно раздувает число просмотров на Youtube. В целом в материалах ФБК RT показывается как неэффективный рупор правительственной пропаганды, растрачивающий средства госбюджета РФ.

Фонд также обвинил бесприбыльную организацию RT в нарушении законов.

В марте ФБК опубликовал материал, в котором утверждалось, что Симоньян и ее семья получили из госбюджета десятки миллионов рублей, чтобы снять романтическую комедию о том, как строился Крымский мост. Мост был открыт в 2018 году.