На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны, снявшегося в рекламе голосования поправок в Конституцию РФ, пишет "Радио Свобода".
По информации "Дождя", вот этот пост:
Издание отмечает, что дело завели по второй части статьи 128.1 УК РФ - клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении.
Наказание по этой статье - штраф до миллиона рублей (более 12,5 тысяч евро) или обязательные работы.
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