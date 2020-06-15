На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране

По информации "Дождя", вот этот пост:

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Издание отмечает, что дело завели по второй части статьи 128.1 УК РФ - клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении.

Наказание по этой статье - штраф до миллиона рублей (более 12,5 тысяч евро) или обязательные работы.