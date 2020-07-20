"При Путине живем с заблокированными счетами". Навальный закрывает Фонд борьбы с коррупцией

Это решение приняли в связи с проигранным иском от компании Московский школьник, которая предположительно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина"*.

*Пригожина в СМИ называют "поваром Путина", поскольку он имел (или по-прежнему имеет) отношение к кейтеринговым компаниям, которые работают с Кремлем.

Суд постановил взыскать с самого Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь около 88 миллионов рублей (более 1 млн евро) по этому делу.

Таких денег, по словам Навального, у ФБК нет. Организацию закроют и перерегистрируют на другое юрлицо. Навальный также добавил, что за ним и Соболь ещё долго будут ходить судебные приставы, арестовывая имущество.

"Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность - вас - нам надо унести с собой", - заявил Алексей Навальный.

"Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина", - добавил он.

Видео: SOS. Ликвидация ФБК