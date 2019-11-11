Российского предпринимателя Евгения Пригожина называют поваром президента России Владимира Путина – этот статус со временем позволил ему получить значительное влияние, которое подарило возможность ввязываться в различные темные дела по всему миру, сообщает британская телекомпания Би-би-си.

Свой путь к статусу олигарха Пригожин начал в ресторанном бизнесе - именно отсюда он получил свое прозвище. Одним из ближайших соратников Путина он стал в 2001 году, когда президент России начала регулярно посещать его ресторан "Новый остров" в Санкт-Петербурге.

Также, как и другие российские олигархи, в свои 58 лет Пригожин работает в нескольких сферах, использует секретные оффшорные фирмы и, откровенно говоря, наслаждается плодами своего богатства.

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Власти США пытаются ограничить шансы Пригожина поддаваться беззаботной жизни богатого человека - на него и контролируемые им компании были наложены санкции в связи с обвинением во вмешательстве в выборы США.

Расследования журналистов и аналитических центров позволили связать имя Пригожина с российской частной военной компанией "Вагнер", которая занимается реализацией государственных планов и защитой интересов России во многих местах, таких как Сирия и ряд африканских стран.

Конечно, Пригожин отрицает все обвинения, выдвинутые против него Западом, однако деятельность компаний, которые он контролирует, несомненно, непрозрачна и загадочна.

Свою карьеру Пригожин начал в родном городе Владимира Путина - Санкт-Петербурге.

До начала работы в сфере общественного питания Пригожин был приговорен к девяти годам лишения свободы за мошенничество и грабеж.

ФОТО: AP/Scanpix

Дикий капитализм России в 1990-х годах открыл широкие возможности для людей из криминальных кругов, помогая обеспечить защиту, а также более широкий арсенал борьбы с конкуренцией.

Министерство финансов США наложило санкции на г-на Пригожина в сентябре этого года, полагая, что он мог стать соучастником России в попытках повлиять на промежуточные выборы в США в 2018 году.

В США считают, что Россия пыталась повлиять на выборы в США через контролируемое Пригожиным предприятие Internet Research Agency (IRA), известное в Санкт-Петербурге как "ферма троллей".

Считается, что в выборах могла быть задействована и другая компания контролируемая Пригожиным - Concord Catering, через которую "ферма троллей" выводила деньги.

Сейчас предприятия общественного питания Пригожина связаны со скандалом о вспышке дизентерии в нескольких московских детских садах России. Сам Пригожин, конечно, отрицает все обвинения против него.

Африканские маневры олигарха

Интернет-специалисты Стэнфордского университета обнаружили связанные с Пригожиным информационно-пропагандистские мероприятия в социальных сетях в Африке.

30 октября Facebook закрыл три связанные с Россией профиля в социальных сетях, которые активно занимались влиянием на общественное мнение в нескольких африканских странах.

Первая сеть действовала в Мадагаскаре, Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре и Камеруне. Вторая в Судане, а третья в Ливии.

Ранее расследование Би-би-си показало, что Россия предлагала деньги и помощь по крайней мере шести кандидатам на должность президента в выборах в Мадагаскаре в 2018 году.

Частная военная компания "Вагнер", также связанная с Пригожиным, быстро расширяет свою деятельность в нескольких африканских странах.

В октябре президент России Владимир Путин в Сочи принял лидеров 43 африканских стран, пытаясь укрепить связи с Африкой, бросая новый вызов Западу.

Чем еще занимается "повар Путина"?

Пригожин контролирует большую сеть различных компаний, которые регулярно участвуют и выигрывают в различных тендерах.

Пригожин поддерживает широкие отношения с российским министерством обороны. Например, контролируемая им компания выиграла тендер на предоставление питания для российской армии.

Предприятия бизнес империи Пригожина также занимаются строительством и добычей полезных ископаемых.