"Повар Путина" больше не повар?

Первым об изменениях в составе владельцев "Конкорда" сообщил российский телеканал РБК, после чего об этом сообщили и другие российские СМИ.

Согласно доступной в регистре информации, 30 октября владельцем 100% долей капитала "Конкорда" стало предприятия "Корпорация развития".

В свою очередь 11 ноября генеральным директором стал Эдуард Козмин, который, согласно информации "Интерфакса", ранее уже работал в сфере питания.

В свою очередь "Корпорация развития" принадлежит некой Екатерине Росликовой, которая работает юристом в строительной компании "Мегалайн".

Предприятие с таким названием ранее было связано с Пригожиным и строительством в Краснодарском крае базы для наемников.