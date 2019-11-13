Ср, 13.11.2019
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"Повар Путина" больше не повар?

Евгений Пригожин

ФОТО: AP/Scanpix

Прозванный поваром президента России Владимира Путина предприниматель Евгений Пригожин более не является владельцем и генеральным директором предприятия питания "Конкорд", свидетельствует доступная информация единого российского регистра юридических лиц.

Первым об изменениях в составе владельцев "Конкорда" сообщил российский телеканал РБК, после чего об этом сообщили и другие российские СМИ.

Согласно доступной в регистре информации, 30 октября владельцем 100% долей капитала "Конкорда" стало предприятия "Корпорация развития".

В свою очередь 11 ноября генеральным директором стал Эдуард Козмин, который, согласно информации "Интерфакса", ранее уже работал в сфере питания.

В свою очередь "Корпорация развития" принадлежит некой Екатерине Росликовой, которая работает юристом в строительной компании "Мегалайн".

Предприятие с таким названием ранее было связано с Пригожиным и строительством в Краснодарском крае базы для наемников.

"Конкорд" считался наиболее ценным активом, принадлежавшим лично Пригожину.

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