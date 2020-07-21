Индрашис: "Есть желание остаться дома и играть за "Динамо"

29-летний Индрашис предыдущие два сезона представлял московское "Динамо". До этого на протяжении всей профессиональной карьеры хоккеист был игроком рижского "Динамо".

В небольшом разговоре с TVNET нападающий подтвердил информацию о том, что в следующем сезоне он готов вернуться в команду из Латвии.

"Да, есть желание остаться дома. Правда, до сих пор нет ясности насчёт команды", - сказал хоккеист.

Стоит отметить, что разговор с Индрашисом состоялся незадолго до того, как Петерис Скудра был назначен главным тренером рижского "Динамо".

Добавим также, что желание хоккеиста "остаться дома" может не осуществиться из-за того, что рижскому "Динамо" в следующем сезоне придётся проводить домашние матчи в России. Такой вариант всерьёз рассматривается и обсуждается в данный момент.

Ходили слухи о том, что Индрашис этим летом отказал нижегородскому "Торпедо", но сам хоккеист отказался комментировать это.

В данный момент хоккеист поддерживает форму в ледовом холле Kurbads, а также посещает тренажёрный зал.

"Да, тренируемся и поддерживаем себя в форме. Сначала с нами на лёд выходил тренер Валерий Кулибаба, но в последнее время тренируемся самостоятельно. Не так уж и сложно придумать упражнения. Один игрок показывает, остальные повторяют. Физически чувствую себя хорошо. Конечно, не так, как в разгар сезона, но это вопрос нескольких тренировок", - сказал Индрашис.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ главным тренером рижского "Динамо" был Гиртс Анкипанс, под руководством которого команда не попала в плей-офф в шестом сезоне подряд и заняла 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 41 очко в 62 играх.

Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.