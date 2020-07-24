Ким Кардашян о психологических проблемах Канье Уэста: "Он потрясающий, но сложный человек"

Ким подтвердила, что у Уэста биполярное расстройство.

"Каждый, кто страдает от этого заболевания или любит человека с этим расстройством, знает, как невероятно трудно и больно его понимать", - призналась звезда.

Она подчеркнула, что никогда не говорила публично о том, как заболевание влияет на их быт, ведь в вопросах здоровья Кардашян дорожит правом на личную жизнь. Однако Ким решила прервать молчание "из-за стигматизации и предубеждений о психическом здоровье".

Знаменитость подчеркнула, что многое тут зависит от самого человека. Являясь публичной персоной, Канье Уэст подвергается критике, а его действия вызывают эмоциональную реакцию.

"Жизнь с биполярным расстройством не умаляет и не сводит на нет его мечты и творческие идеи, какими бы недостижимыми они ни казались для некоторых", - цитирует Ким журнал Esquire.

"Он потрясающий, но сложный человек", - объяснила она, заговорив о сострадании от общества.

Напомним, на днях рэпер Канье Уэст, собравшийся баллотироваться на пост президента США, провел первую встречу с избирателями. Получилось, как всегда, сенсационно.