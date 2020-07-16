Упс! Канье Уэст не выбыл из президентской гонки: рэпер все-таки подал заявку на участие в выборах

Документы рэпер подал в избирательную комиссию штата Оклахома, где вчерашний день - 15 июля - был крайним сроком для подачи заявки. Как сообщалось, в других штатах Уэст подать заявку не успел.

Согласно форме для регистрации кандидатов, которую заполнил артист, он будет принимать участие в выборах от комитета "Канье 2020", сообщает РБК. В документе числится партия BDY.

Напомним, Уэст сообщил о желании баллотироваться на должность президента США 4 июля.

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 3 ноября.

Ранее Уэст уже много раз сообщал о мыслях баллотироваться на должность президента.

Впервые он выступил с таким сообщением в 2015 году на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Тогда он сказал, что планирует баллотироваться на выборах 2020 года.

В начале июля Уэст сказал, что создаст партию под названием The Birthday Party (рус. - "партия дня рождения" и "вечеринка по случаю дня рождения"). Такое название он объяснил тем, что "когда мы выиграем, это будет словно день рождения у всех".