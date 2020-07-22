"Такой российский Шнур". Плачущий из-за абортов Канье Уэст и его заявка в президенты США - это серьезно?

На днях рэпер Канье Уэст, собравшийся в президенты США, провел первую встречу с избирателями. Получилось, как всегда, сенсационно. Рассказываем, как развивается политическая карьера суперзвезды и можно ли воспринимать его заявку на главную должность в США всерьез.

Слезы из-за абортов, или Главное о первой встрече с избирателями

Встреча состоялась в городе Чарльстон штата Южная Каролина. Она была максимально дружеской - атмосфера клуба, несколько сотен человек, приглушенный свет, а главный герой - без микрофона. Но в бронежилете.

Самым трогательным моментом встречи стало высказывание об абортах, во время которого Канье заплакал.

"Канье Уэста могло не быть, так как мой отец был слишком занят", - поделился он, после чего добавил, что они с женой Ким Кардашян во время ее первой беременности также обсуждали аборт. Именно на этих словах он и пустил слезу:

После того, как он выплакался, а поклонники ответили ему "Канье, мы любим тебя", рэпер уточнил, что не предлагает запретить аборты, но считает, что важно стимулировать выбор матерей рожать:

"Каждой, кто рожает, - миллион долларов. У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею", - заявил Уэст.

Реакция супруги

По словам самого Уэста, после эмоционального выступления его супруга Ким Кардашян хотела вылететь к нему с врачом, чтобы "запереть его в больнице". Об этом он написал в микроблоге Twitter, но вскоре все твиты на эту тему были удалены.

Канье Уэст c супругой Ким Кардашян ФОТО: Reuters/ScanPix

Зарубежная пресса - например, таблоиды TMZ и Variety - обратила внимание на психическое состояние музыканта. Отмечается, что такие всплески могут быть связаны с биполярным расстройством личности. При таких расстройствах у пациентов бывают "маниакальные" фазы, вызывающие неадекватное поведение.

Esquire напоминает, что в 2018 году Канье Уэст посвятил этому заболеванию обложку своего альбома Ye, написав на ней

"Я ненавижу жить с биполярным расстройством. Это классно".

Кстати, после переполоха об эмоциональном состоянии рэпер анонсировал свой новый альбом Donda, выход которого запланирован на эту пятницу, 24 июля.

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Что говорят эксперты?

В США - непростое время, помимо кризиса из-за коронавируса и движения Black Lives Matter, еще "какой-то Тимати рвется во власть" - примерно так начинается подкаст "Медузы" "Что случилось?". В нем приглашенный эксперт - историк-американист Иван Курилла - прокомментировал, можно ли воспринимать всерьез политическую заявку рэпера.

Проводя параллели с российской действительностью, Курилла отметил, что это не Тимати, а скорее "Шнур какой-нибудь".

По мнению историка, Уэста нельзя серьезно рассматривать как политика - может, с натяжкой как общественного деятеля, но не более:

"Он - скорее поп-звезда, которая высказывается на политические темы. Это не политик, это не серьезное политическое заявление", - говорит Курилла.

По мнению американиста, мотивы Уэста пока непонятны, но президентом он не будет.

"Он пять лет назад высказался, что выдвинется. Он часто высказывается о политике, но не очень разбирается в ней. Он - поп-звезда с политическими взглядами, а не амбициями", - подчеркнул Курилла.

Напомним, Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США в начале июля. Рэпер участвует в предвыборной кампании не как демократ или республиканец, а как представитель третьей силы - согласно его заявлениям, он создает партию The Birthday Party.