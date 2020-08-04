Чем полнее, тем лучше? А важно ли размещение продуктов в холодильнике? Отвечают эксперты

Эксперты LG Electronics (LG) делятся интересными советами о повседневном использовании холодильника, о чем вы, возможно, даже не задумывались.

Лучше ли, если больше?

Стремясь особенно в нынешнее время как можно реже посещать публичные места, в том числе продовольственные магазины, мы сталкиваемся с желанием купить как можно больше продуктов, чтобы реже возникала потребность в посещении магазинов. Однако, чтобы не тратить понапрасну электричество,

холодильник рекомендуется заполнять по крайней мере на 60%, но не более чем на 90%,

в свою очередь, чтобы лишний раз не открывать двери холодильника, поможет технология InstaView, позволяющая заглядывать в холодильник, даже не открывая его.

Прежде чем купить продукты, важно помнить, что чем полнее загружен холодильник, тем больше вероятность того, что продукты будут прижиматься к задней стенке холодильника, таким образом перекрывая вентиляционные отверстия и сенсоры. Одновременно при переполненном холодильнике невозможно обеспечить хотя бы небольшую дистанцию между продуктами, из-за чего будет нарушена правильная циркуляция воздуха между ними, таким образом продукты могут быстрее испортиться.

К примеру, холодильники с встроенной технологией DoorCooling обеспечивают более быстрое и равномерное охлаждение, что позволяет поддерживать в холодильнике равномерную температуру, обеспечивая более длительную свежесть продуктов.

Размещение продуктов

Размножению бактерий и быстрой порче продуктов способствует то, что продукты в холодильнике расположены по принципу случайности - овощи рядом с мясом, фрукты рядом с молочными продуктами, поэтому молочные продукты рекомендуется размещать на отдельной полке.

Верхняя и средняя полки холодильника подходят для хранения молочных продуктов, яиц, мяса, а также продуктов, которые после вскрытия следует держать в холодильнике. В отделениях, расположенных на дверце холодильника, температура немного выше, поэтому на них можно хранить молоко, воду, напитки. Следует помнить, что в отделения на дверце нельзя ставить слишком тяжелые продукты, потому что их вес может препятствовать пол-ному закрыванию дверей.

Для каких овощей и фруктов требуется соблюдение дистанцирования?

Абрикосы, дыня, манго, сливы, груши, помидоры - все эти продукты выделяют этилен, а яблоки, баклажаны, картофель, морковь и брокколи в присутствии этилена быстрее портятся, поэтому эти продукты рекомендуется хранить, оставляя хотя бы небольшую дистанцию между ними.

Только и исключительно при комнатной температуре следует хранить паприку, огурцы и помидоры.

В холодильнике паприка теряет свой аромат и эластичность, а огурцы и помидоры превращаются в неприятно сочащуюся субстанцию.

Не надо хранить в холодильнике также и какие-либо неспелые фрукты-овощи. Только после дозревания при комнатной температуре их можно будет убрать в холодильник. Иначе они сгниют, так и не созрев.

Хранение продовольствия

Чтобы продукты лучше сохранялись свежими, одновременно не образуя в холодильнике нежелательной влажности и запахов, их рекомендуется хранить в закрытой посуде или в оригинальной упаковке.

В холодильник не рекомендуется также ставить горячие продукты, пар от которых может привести к образованию льда на испарителе холодильника, таким образом увеличивая потребление электроэнергии.

В свою очередь продукты, которые предполагается заморозить, прежде чем убрать в морозилку, рекомендуется охладить (поместив емкости с охлажденными продуктами на нижнюю полку) и герметично упаковать, чтобы избежать образования инея в морозильной камере.