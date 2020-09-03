"Динамо" начинает новый сезон КХЛ домашним матчем против "Барыса"

Для главного тренера "Динамо" Петериса Скудры этот матч станет первым официальным у руля рижской команды. Начало игры в 17:00.

Напомним, что в преддверии нового сезона "Динамо" в Финляндии провело четыре проверочных матча с местными командами. К сожалению, только в последнем из них команде Скудры удалось добиться победы.

Сам тренер не унывал и подчёркивал, что в задачи "Динамо" не входило стать "чемпионом проверочных матчей", поэтому результаты этих игр не имели никакого значения.

В четырёх проверочных матчах в Финляндии нашим хоккеистам удалось забросить 11 шайб (в среднем 2,75 за игру). Две шайбы на счету Лауриса Дарзиньша, а также молодого защитника Патрика Забусова. Ещё по одной шайбе в ворота соперников забросили Мартиньш Дзиеркалс, Микелис Редлихс, Янис Якс, Кристап Сотниекс, Константин Комарек, Зак Митчелл и Роберт Мамчицс.

Что касается нашего сегодняшнего соперника из Казахстана, то "Барыс" также провёл четыре проверочных матча, одержав три победы со счётом - 6:1, 8:2 и 6:4.

В заявке на сезон-2020/2021 у рижского "Динамо" 13 легионеров - шесть канадцев, четыре россиянина, а также по одному хоккеисту из Австрии, Чехии и США.

После матча с "Барысом" рижан ждёт ещё три домашних поединка - 5 сентября против "Йокерита", 8 сентябоя против "Витязя" и 11 сентября против "Нефтехимика".

На домашних матчах рижского "Динамо" в сентябре сможет присутствовать не более 1000 зрителей. Приобрести билеты можно будет только в интернете.

Напомним, рижское "Динамо" не может пробиться в плей-офф Кубка Гагарина вот уже шесть сезонов подряд. Очень хочется верить, что седьмая попытка станет успешной.