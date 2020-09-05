"Динамо" потерпело второе поражение подряд в новом сезоне

Матч завершился со счётом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) в пользу гостей.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл Мартиньш Дзиеркалс, но после этого "Йокерит" стал больше владеть шайбой и контролировать игру. "Динамовцы" безошибочно защищались вплоть до последней минуты первого периода, когда Микко Лехтонен переиграл Станислава Галимова.

После перерыва команды демонстрировали равную игру, но на 9-й минуте Ондржей Витасек заработал удаление, которым гости и воспользовались - автором шайбы стал Джордан Шрёдер. До перерыва у рижан было две возможности сравнять, находясь в численном большинстве, но ни одна из них не была использована.

Фото: "Динамо" - "Йокерит"

В оставшиеся 20 минут преиуществом продолжали владеть гости, которые на 9-й минуте вновь огорчили болельщиков "Динамо". На этот раз заброшенной шайбой отметился Ииро Пакаринен, который и установил окончательный счёт в матче.

Это поражение для подопечных Петериса Скудра стало вторым подряд. В первом матче регулярного чемпионата "Динамо" дома уступило казахстанскому "Барысу" со счётом 2:3 (0:3, 1:0, 1:0).

Отметим, что для "Йокерита" этот матч стал первым в этом сезоне. Финская команда 3 сентября должна была играть на выезде против минского "Динамо", но команда не прилетела в Беларусь из-за соображений безопасности. В тот же день КХЛ присудил "Йокериту" техническое поражение.

Далее рижан ждёт ещё два домашних поединка - 8 сентябоя против "Витязя" и 11 сентября против "Нефтехимика".

Видео: "Динамо" - "Йокерит"