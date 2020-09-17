Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Российский гонщик Даниил Квят провёл тренировку с Макгрегором

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят провёл совместную тренировку по боксу с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Было здорово познакомиться с Конором Макгрегором, великим человеком и великим бойцом!", - написал под снимком в Instagram 26-летний Квят.

Даниил Квят давно увлекается боксом, о чём неоднократно рассказывал в интервью. В свободное время российский гонщик активно тренируется, а также старается общаться со спортсменами. В прошлом году на Гран-при Монако у Квята в боксах гостил чемпион WBA в среднем дивизионе Сауль Канело Альварес.

Напомним, в минувшие выходные Конор Макгрегор был задержан полицией на французском острове Корсика. Сообщалось, что в полицию подали жалобу на Макгрегора, чьи действия "можно описать как попытку сексуального насилия и непристойного обнажения". 10 сентября ирландец был арестован, а 11 сентября отпущен из полицейского участка.

Последний поединок Конор провёл в январе 2020 года, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне. В июне ирландец объявил о завершении карьеры.

Что касается Даниила Квята, то российский гонщик после девяти гонок нынешнего сезона набрал 10 очков и занимает 14-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1.

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