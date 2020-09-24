Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака

На теле эктсиремиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак" есть следы пыток, сказал изданию Znak.com адвокат Евгений Горошко, сообщает "Медуза".
Адвокаты и отец Марцинкевича закончили в Челябинске процесс опознания и выдачи тела, сообщает издание.
"И родные, и я склоняемся к тому, что на теле есть очевидные следы физического воздействия. Марцинкевича пытали при жизни. Это очевидно и нужно это доказать, чем я и займусь в Челябинске", - отметил Горошко.
Как сообщает "Медуза", отец Максима Марцинкевича рассказал "МБХ медиа", что у сына вырваны ногти, на теле синяки, гематомы и след от укола.
Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в г. Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.
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