Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака

Адвокаты и отец Марцинкевича закончили в Челябинске процесс опознания и выдачи тела, сообщает издание.

"И родные, и я склоняемся к тому, что на теле есть очевидные следы физического воздействия. Марцинкевича пытали при жизни. Это очевидно и нужно это доказать, чем я и займусь в Челябинске", - отметил Горошко.

Как сообщает "Медуза", отец Максима Марцинкевича рассказал "МБХ медиа", что у сына вырваны ногти, на теле синяки, гематомы и след от укола.

Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в г. Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.