"Пытали, заставляли подписать явки с повинной". Адвокаты и родные Тесака не верят в версию о самоубийстве

Марцинкевич отбывал 10-летний срок, к которому его приговорили за ряд преступлений. Издание "Коммерсант" сообщает, что националист умер от потери крови, тело нашли сокамерники Марцинкевича, а рядом были обнаружены бритвенные лезвия. Другую информацию сообщает Mash - по их данным, Марцинкевича обнаружили повешенным, а в четырехместной камере он был один.

При осужденном нашли несколько предсмертных записок. По крайней мере одна из них была обнародована. В ней Марцинкевич обращается к администрации СИЗО, извиняется "за доставленные неудобства" и просит передать своей гражданской жене дневник и книгу "Протекционизм и коммунизм". Не уточняется, почему записок было несколько и чем они отличаются друг от друга.

ФОТО: скриншот видео

Адвокаты и родные Марцинкевича не верят в версию о самоубийстве.

По словам адвоката Алексея Михальчика, Тесака пытали, заставляли признаться в убийствах, подписать явку с повинной. "Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек. И девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его

последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов.

Я думаю, что это все звенья одной цепи", - заявил юрист изданию "Подъем".

Другие адвокаты, в разное время защищавшие Марцинкевича, также сообщили "Коммерсанту", что не верят в версию о самоубийстве и будут добиваться расследования.

В управлении ФСИН сообщили, что по факту случившегося проводится внутренняя проверка, а следователи Челябинска возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на свои источники. В свою очередь, адвокаты семьи Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело по статье "Убийство".

В соцсетях также вспомнили публикацию Марцинкевича во "ВКонтакте" в 2014 году, где он писал:

"Если на пересылке вскрою вены или повешусь - значит, мне помогли".

"Повода у него не было. Если это подтвердится, значит, ему кто-то помог", - сообщил "Интерфаксу" еще один адвокат Марцинкевича Иван Сидоров.