В СИЗО найден мертвым экстремист по прозвищу Тесак. Ранее ему запретили въезд в Латвию

По неофициальным данным, 36-летний Марцинкевич покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС. Бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть Марцинкевича к жизни не удалось.

В конце 2018 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Марцинкевич с группой сообщников под предлогом борьбы с распространением наркотиков и педофилией нападал на людей в Москве. В качестве оружия нападавшие использовали газовые баллончики, электрошокеры и металлические дубинки. По данным "Медузы", в Москве в результате нападений Марцинкевича и его сообщников пострадали не менее восьми человек, один из которых погиб.

В 2013 году Марцинкевичу, который намеревался провести в Риге семинар, была аннулирована латвийская виза. До этого он разместил на YouTube видео, в котором передал "любителям экстремистов из Латвии", что 19 января посетит страну и проведет несколько семинаров о том, как вести себя на допросах и в тюрьмах.