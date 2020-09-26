Неуважение или норма? Соцсети взорвал поступок депутата Рижской думы, взявшей на работу малышку

Эта фотография вызвала острые дискуссии - пока одни утверждали, что пребывание ребенка на рабочем месте недопустимо и является неуважением к окружающим, другие выступили с убеждением, что это не только нормальная практика, но и желательное явление.

"Дочь проспала все собрание. Временная администрация уже изучила, где надо поставить камеры, чтобы предотвратить незаконный выброс мусора. Не знаю, чему радоваться больше", - написала политик.

Meita nogulēja visu sanāksmi. Rīgas pagaidu administrācija jau ir izpētījusi, kur jāliek kameras, lai novērstu nelegālu atkritumu izgāšanu. Nezinu, par ko priecāties vairāk. pic.twitter.com/4N9Ho7l9L9 — Mairita Lūse (@mairitaluse) September 22, 2020

В другом твите она пояснила обстоятельства произошедшего: "Вчера на три часа пришла в зал заседаний Рижской думы. Мне не надо было ни голосовать, ни говорить, только слушать. Взяла с собой дочь. План Б: если дочь заплачет, выйду. (...) От комментаторов узнала, что хочу в Рижской думе устроить родовое отделение и отменить декреты".

Многие пользователи Сети поспешили отметить, что женщине не следовало бы приходить на работу с малышом, что вызвало обратную реакцию у других пользователей, мол, если ребенок не мешает рабочему процессу - он не должен быть особой преградой.

Вскоре после начала дискуссии сама Майрита Лусе в социальной сети Facebook написала:

"Оправдываться не буду. Молодым родителям, особенно матерям, и так приходится много оправдываться, независимо от того, как они решают воспитывать своих детей.

Молодые мамочки могут работать, а могут и не работать. Если малыш беспокойный и мешает, его необходимо вывести из рабочего помещения.

Всегда ли легко совместить работу и ребенка? Нет. Это ли повод критиковать молодых мамочек, решивших работать? Нет. 2

Если бы у меня не было ребенка, могла бы я написать гораздо более длинный текст и ответить на все приятные и неприятные комментарии? Возможно, но действительно ли это необходимо? Дети учат расставлять приоритеты. Понимать, на что уделять время, а на что нет. Вместо этого, пока моя дочь спала, я прочитала позицию Латвии о повышении планов Европейской климатической политики на 2030 год.

Моей дочери восемь месяцев. Через год она пойдет в сад. Моя работа в думе закончится почти через пять лет. Сколько лет должно быть ребенку, чтобы мать могла прийти в политику? Два года? Пять? 18? Сколько выборов выпадет на соответствующий период? Получил ли бы мужчина такие комментарии или обвинили бы мать, которая не заботится о своем ребенке?" - риторически продолжила депутат.

В то же время депутат этот "скандал" оценивает положительно, отмечая, что такая дискуссия обозначает важную тему.

"Публичные люди - это катализатор для общества. Таким простым поступком я начала дискуссию, которая, очевидно, была необходима уже давно и в которой - у каждого свое мнение. Некоторые мнения не имеют ничего общего с современной реальностью и не несут пользы ни родителям, ни детям, ни семьям, которые только задумываются о создании семьи.

Как уже сказала Яна Симановска и другие, для улучшения демографической ситуации нужны не только пособия, но и поддержка, например, для сокращения очередей в детские сады и для различных моделей семьи.

Здесь я воспользуюсь возможностью выделить не только матерей, чей характер или профессиональные амбиции требуют от них дополнительной нагрузки во время декрета, но и однополые семьи, которые все еще не получают такой же поддержки с законодательной точки зрения.

Я обязательно приду еще на какое-нибудь короткое мероприятие с +1, но не думаю, что это что-то примечательное.

Я не первая женщина в Латвии, которая берет ребенка на работу, о чем уже свидетельствуют многие красивые фотографии и воспоминания, опубликованные в социальных сетях. 2

Я надеюсь - то, что я делаю в думе по улучшению системы управления отходами в Риге, сокращению количества образующихся отходов и принятию мер по обеспечению климатической нейтральности, получит как минимум десятую часть этого внимания", заключила она.

Klimata krīze. Bioloģiskās daudzveidības straujā samazināšanās. Nodokļu reforma. COVID epidēmija. Sieviete uz 3 stundām... Posted by Mairita Lūse on Piektdiena, 2020. gada 25. septembris