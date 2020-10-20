Премьер не готов повышать PVN ради сокращения ставки соцвзносов

Сегодня Кариньш на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма отметил, что сокращение ставки обязательных взносов государственного социального страхования на один процентный пункт является шагом в правильном направлении.

"Я не готов предложить то, что предлагает Банк Латвии - снизить социальные взносы на три-четыре процентных пункта, но при этом повысить PVN", - сказал премьер.

Он пояснил, что повышение PVN, возможно, не окажет заметного негативного влияния на тех, кто активен на рынке труда, но окажет негативное влияние на людей с фиксированным доходом, например, пенсионеров. Кариньш считает, что в нынешней ситуации повышение ставки PVN будет неправильным.