Рекорд пяти лет - 52 000 евро возмещения за ДТП, вызванное водителем без ОСТА

По данным Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), в прошлом году было принято 1007 решений о выплате пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях возмещений из Гарантийного фонда (ГФ).
Согласно Закону об ОСТА, если ДТП спровоцировало незастрахованное транспортное средство, то возникшие у пострадавших убытки покрываются из Гарантийного фонда, а потом сумму ущерба взыскивают с виновника ДТП —- владельца или водителя незастрахованного транспортного средства.
"В период с 2015 по 2019 год количество решений о выплате возмещений из ГФ оставалось примерно на одном и том же уровне - в среднем 1221 случай в год. За девять месяцев этого года принято 797 решений. Одновременно необходимо указать, что средняя сумма возмещения за одно ДТП, выплачиваемая из средств ГФ, ежегодно растет.
Гарантийный фонд был создан в 1997 году и его главная задача - обеспечить стабильность отрасли ОСТА в стране. ГФ служит гарантом того, что каждый пострадавший в ДТП получит установленное в законе возмещение. Бюджет ГФ образуют единоразовые взносы страховых компаний, регулярные ежемесячные отчисления от премий ОСТА, дополнительные взносы страховщиков, полученные LTAB путем регресса средства за причиненные в результате ДТП убытки, а также доходы от услуг хранения в фонде средств.
В прошлом году от владельцев транспортных средств, ответственных за ДТП, совершенных на незастрахованных автомобилях, ГФ удалось получить 1 185 866 евро. При этом в 47% случаев лица, спровоцировавшие аварии, возместили убытки добровольно, в том числе заключили соглашения о выплате средств в течение более длительного периода; в 23,9% случаев убытки были покрыты с привлечением присяжных судебных исполнителей, а в 0,2% случаев - дела были цедированы.
Абашин напоминает – ошибочно думать, что взыскание средств в ГФ относится только к недавно случившимся ДТП. "Каждый автовладелец, который участвует в дорожном движении без ОСТА и становится виновником ДТП, в любом случае должен оплатить из своего кармана ущерб, причиненный другим лицам - сразу или в течение более длительного периода, что означает, что к основной сумме будут добавлены расходы на администрирование дела о возмещении или взыскании, а также судебные издержки. Поэтому всегда проверяйте, приобретен ли полис ОСТА своевременно, что является самым простым способом, как избежать дополнительных проблем", - информирует председатель правления LTAB.
На втором месте ДТП, которое вызвал водитель без ОСТА, с суммой возмещения 49 тысяч евро. В свою очередь, на третьей позиции - авария без ОСТА с суммой возмещения в размере 33 тысяч евро. Все эти дорожно-транспортные происшествия произошли в 2018 году.
"Как свидетельствует опыт LTAB, такие убытки на многие годы или даже на всю жизнь приносят безответственным водителям большие проблемы финансового и судебного характера", - объясняет Абашин.