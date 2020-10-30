Рекорд пяти лет - 52 000 евро возмещения за ДТП, вызванное водителем без ОСТА

Согласно Закону об ОСТА, если ДТП спровоцировало незастрахованное транспортное средство, то возникшие у пострадавших убытки покрываются из Гарантийного фонда, а потом сумму ущерба взыскивают с виновника ДТП —- владельца или водителя незастрахованного транспортного средства.

"В период с 2015 по 2019 год количество решений о выплате возмещений из ГФ оставалось примерно на одном и том же уровне - в среднем 1221 случай в год. За девять месяцев этого года принято 797 решений. Одновременно необходимо указать, что средняя сумма возмещения за одно ДТП, выплачиваемая из средств ГФ, ежегодно растет.

Если в 2015 году это были 1178 евро, в прошлом году - 1369 евро, то за девять месяцев этого года - уже 1662 евро", - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

Гарантийный фонд был создан в 1997 году и его главная задача - обеспечить стабильность отрасли ОСТА в стране. ГФ служит гарантом того, что каждый пострадавший в ДТП получит установленное в законе возмещение. Бюджет ГФ образуют единоразовые взносы страховых компаний, регулярные ежемесячные отчисления от премий ОСТА, дополнительные взносы страховщиков, полученные LTAB путем регресса средства за причиненные в результате ДТП убытки, а также доходы от услуг хранения в фонде средств.

В прошлом году от владельцев транспортных средств, ответственных за ДТП, совершенных на незастрахованных автомобилях, ГФ удалось получить 1 185 866 евро. При этом в 47% случаев лица, спровоцировавшие аварии, возместили убытки добровольно, в том числе заключили соглашения о выплате средств в течение более длительного периода; в 23,9% случаев убытки были покрыты с привлечением присяжных судебных исполнителей, а в 0,2% случаев - дела были цедированы.

Абашин напоминает – ошибочно думать, что взыскание средств в ГФ относится только к недавно случившимся ДТП. "Каждый автовладелец, который участвует в дорожном движении без ОСТА и становится виновником ДТП, в любом случае должен оплатить из своего кармана ущерб, причиненный другим лицам - сразу или в течение более длительного периода, что означает, что к основной сумме будут добавлены расходы на администрирование дела о возмещении или взыскании, а также судебные издержки. Поэтому всегда проверяйте, приобретен ли полис ОСТА своевременно, что является самым простым способом, как избежать дополнительных проблем", - информирует председатель правления LTAB.

Согласно обобщенной LTAB информации, за последние пять лет самая большая сумма возмещения за аварию, которую спровоцировало незастрахованное транспортное средство, составила 52 тысячи евро.

На втором месте ДТП, которое вызвал водитель без ОСТА, с суммой возмещения 49 тысяч евро. В свою очередь, на третьей позиции - авария без ОСТА с суммой возмещения в размере 33 тысяч евро. Все эти дорожно-транспортные происшествия произошли в 2018 году.