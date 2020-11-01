Rail Baltica разделит Ригу, в том числе Иманту и Золитуде. RB Rail и Министерство планы не меняют

Проект Rail Baltica набирает обороты и приближается к стадии строительства в Риге. Уже в ноябре начнутся работы на Центральном вокзале, после чего стартует строительство вокзала в аэропорту "Рига". Проектировщики также начали рисовать трассу, которая соединит две точки через город. Союз архитекторов Латвии считает, что решение разместить рельсы на уровне земли разделит город.

Железные дороги должны отвечать интересам людей, а не люди должны смириться с железной дорогой. По мнению архитекторов, этот принцип был проигнорирован при строительстве Rail Baltica через Ригу. 2

Шесть или семь лет назад, когда правительство концептуально решило, что новые рельсы будут проходить и через Ригу, тогдашнее руководство города во главе с Нилом Ушаковым не боролось за интересы жителей города. На собраниях присутствовали только городские чиновники.

Чтобы привлечь внимание к тому факту, что решения относительно железных дорог не соответствуют принципам современного городского планирования, Союз архитекторов написал открытое письмо Министерству сообщения, Рижской думе и исполнителю проекта - компании RB Rail. Организация архитекторов рекомендует поднимать железную дорогу на эстакаду.

"У нас в Пардаугаве четыре или пять проблемных переходов. У нас есть Ранька дамбис, Виенибас гатве, у нас есть бульвар Анниньмуйжас, у нас есть вопрос улицы Золитудес. Это вопросы, которые, вероятно, могут быть решены очень благоприятно, но по какой-то причине (с учетом стоимости, времени) мы видим, что эти решения представляют собой заборы, канавы, насыпи - они являются элементами, разрушающими окружающую среду, и это не соответствует современному подходу", - говорит архитектор Гатис Дидрихсонс.

За строительство железных дорог и станций отвечает совместное предприятие Латвии, Литвы и Эстонии RB Rail. Компания строит трассу в соответствии с условиями, продиктованными ей правительством, Министерством сообщения и Рижской думой. Концептуальные вопросы решило правительство Мариса Кучинскиса еще в 2016 году.

"Уже в 2016 году были приняты решения, как будет проходить линия Rail Baltic, технические решения. Будь то уровень земли, эстакада или туннель. С точки зрения осени 2020 года мы можем объяснять и объясняем эти решения, но эти концептуальные решения не пересматриваются.

Это будет означать, что проект возвращается на нулевую позицию и мы не можем выполнить свои обязательства", - поясняет член правления RB Rail Гиртс Браманис. 2

В 2015 году поступило предложение построить железную дорогу через Ригу на путепроводе, но оно было отклонено. Даже детального исследования не было.

Подсчитано, что строительство железной дороги на эстакаде может стоить почти в четыре раза дороже, чем выбранная в настоящее время модель. Министерство сообщения и Latvijas dzelzceļš не готовы доплатить за европейский проект для подъема своих путей.

"Это не столько вопрос денег, сколько вопрос хороших решений. Но если вы спрашиваете о деньгах, мы могли бы спроектировать и поставить инфраструктуру Rail Baltic на эстакаду, но мы никак не повлияем на инфраструктуру Latvijas dzelzceļš, и это не то, что мы могли бы сделать за деньги Rail Baltic, а именно поднять инфраструктуру Latvijas dzelzceļš на эстакаду", - поясняет заместитель госсекретаря Министерства сообщения Динс Мерирандс.

Rail Baltica разделит Иманту и Золитуде

Rail Baltica разделит Иманту и Золитуде. За европейские деньги их соединит виадук. Рижская дума определила, что он соединит бульвар Анниньмуйжас с улицей Анниньмуйжас, расположенной на стороне Золитуде. И архитекторы, и жители микрорайона считают, что место выбрано неверно, поскольку движение транспорта будет перенаправлено внутрь жилых массивов.

За этот проект отвечает департамент сообщения Рижской думы. Путепровод должен был быть готов еще в 2018 году.

Предотвратить чрезмерный транспортный поток на эстакаде Анниньмуйжас планируется еще одним путепроводом. Проспект Курземес, окружающий Иманту, планируется соединить с улицей Юркалнес на стороне Золитуде, создав "западный коридор". Но и с этим есть проблемы - отчуждение недвижимости здесь еще даже не началось, и это может занять годы, даже десятилетия.

В Рижской думе тем временем поясняют, что проект Rail Baltica является объектом национального интереса, поэтому он имеет соответствующие постановления Кабинета министров, поэтому у самоуправления нет возможности изменять фундаментальные вещи. "Что мы можем изменить, так это инфраструктуру вокруг нас. Переходы, туннели и так далее", - поясняет новый мэр Мартиньш Стакис.