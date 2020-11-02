Новые идеи и легкое общение - не на этой неделе. Прогноз от Ярины Астро

С ней молчать сложно. Отсюда и разделение в обществе, и назидательные речи, и экспертные мнения представителей разных лагерей мнения.

На этой неделе аспект складывается 3 раз за осень. А в астро - третье, заключительное включение всегда самое мощное. Посмотрим, как сильно еще можно закрутить гайки. А то нам же мало еще;