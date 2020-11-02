Новые идеи и легкое общение - не на этой неделе. Прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
- Меркурий выходит из ретрограда. Это хорошая новость для тех, кто давно хотел подписать договора. Обычно разворот планеты коммуникации и мозга обещает также новые идеи и легкое общение, но не в этот раз и не на этой неделе;
- Помимо фазы планеты, есть ее аспекты, т.е. взаимодействия с другими планетами. А тут всю неделю сплошное напряжение с усилением к уикенду. Меркурий осенью уже дважды формировал сложные аспекты к планетам власти. Каждый раз это отыгралось в виде новых ограничений, которые вызывали волну разных реакций. На то вам и планета слова!
С ней молчать сложно. Отсюда и разделение в обществе, и назидательные речи, и экспертные мнения представителей разных лагерей мнения.
На этой неделе аспект складывается 3 раз за осень. А в астро - третье, заключительное включение всегда самое мощное. Посмотрим, как сильно еще можно закрутить гайки. А то нам же мало еще;
- К этой конфигурации добавится противостояние Венеры и Марса, планет мужского и женского принципа, что потрясет пары, у которых все нестабильно. Будем надеяться, что вытянет тот факт, что обе планеты находятся в своих очень сильных знаках, где наилучших образом проявляют свою природу.
Что делать, если кроет? По Венере наполняться красотой и творить красоту. А по Марсу тупо физуха - ремонт, спорт, уборка. Глядишь, отпустит.
- Ну, и немножко мэджика. Прекрасный аспект Солнца и Нептуна, который дает возможность поймать озарения, наполнить внутренний мир, найти важные ответы на глубинные вопросы, увидеть вещие сны, подсказки, встретить духовного человека или хорошего психолога, выразить себя в творчестве. Либо в фотографии, либо музыке, либо ароматерапии, либо в медитации. Методов хватает.