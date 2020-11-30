От юной школьницы до обнаженки и звездной роли в "Кухне": судьбы актеров сериала "Простые истины"Часть вторая
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Сериалу "Простые истины" исполнилось 20 лет. Примечательно, что это был первый российский телероман о школьниках. Сериал о жизни учителей и учеников выходил пять лет (с 1999 по 2004 год). Учителей в нем сыграли Борис Невзоров, Алексей Гуськов, Ольга Будина, Михаил Полицеймако и многие другие.
Учеников играли преимущественно никому не известные подростки. Часть из них продолжили кинокарьеру. Узнайте, как сложилась их судьба.
Итак, часть вторая: