От юной школьницы до обнаженки и звездной роли в "Кухне": судьбы актеров сериала "Простые истины"

Сериалу "Простые истины" исполнилось 20 лет. Примечательно, что это был первый российский телероман о школьниках. Сериал о жизни учителей и учеников выходил пять лет (с 1999 по 2004 год). Учителей в нем сыграли Борис Невзоров, Алексей Гуськов, Ольга Будина, Михаил Полицеймако и многие другие.