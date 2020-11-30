Вт, 1.12.2020
Обычный человек садится утром в машину, едет на работу, вечером - в магазин и даже не замечает, что вокруг, а у нас народ очень спивается. Поэтому мы обращаем на это внимание. Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
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  • От юной школьницы до обнаженки и звездной роли в "Кухне": судьбы актеров сериала "Простые истины"

От юной школьницы до обнаженки и звездной роли в "Кухне": судьбы актеров сериала "Простые истины"
Часть вторая

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Юрий Макеев

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Сериалу "Простые истины" исполнилось 20 лет. Примечательно, что это был первый российский телероман о школьниках. Сериал о жизни учителей и учеников выходил пять лет (с 1999 по 2004 год). Учителей в нем сыграли Борис Невзоров, Алексей Гуськов, Ольга Будина, Михаил Полицеймако и многие другие. 

Учеников играли преимущественно никому не известные подростки. Часть из них  продолжили кинокарьеру. Узнайте, как сложилась их судьба. 

Итак, часть вторая:  


 

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Юрий Макеев

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