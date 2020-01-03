Знаменитый психологический тест: какой ваш самый большой страх

Наши страхи часто создают преграды, которые мешают нам двигаться вперед, чувствовать себя самодостаточными и счастливыми.

Американский исследователь и писатель Джозеф Кэмпбелл считал, что для победы над страхами человек должен следовать зову сердца и найти свое сокровище.

Посмотрите страхам в глаза и откройте двери в неизведанное! Если вам интересно узнать о себе больше, то этот тест - то, что нужно. Его суть проста - следует лишь выбрать один из шести вариантов входа, который пугает вас больше всего…

1. Заброшенный дом

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Если вы выбрали этот вариант - вы достаточно приземленный человек. Вы видите мир таким, какой он есть, не принимаете решения спонтанно и все анализируете.

Ваши ценности и моральные принципы для вас очень важны, и вы ждете, что окружающие тоже будут относиться к ним с уважением.

Эмоционально вы довольно закрытый человек и впускаете в свой внутренний мир только проверенных временем людей.

Ваше сокровище - эмоциональное удовлетворение. Вам важен контакт не только на эмоциональном, но и на интеллектуальном уровне.

2. Лестница вниз

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Вы очень любите жизнь и любите себя. При этом склонны к чрезмерным размышлениям, а ваш самый большой страх - быть погребенным, ведь неизведанное и смерть вас пугают.

Одно из ваших самых больших сокровищ - это крепкое здоровье. Не забывайте правильно питаться и заниматься спортом.

3. Ледяная пещера

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Ледяная пещера - символ того, что вы отчаянно нуждаетесь в эмоциональном тепле. Вы боитесь боли и разочарования в близких людях. Этот страх подталкивает вас делать выбор в пользу одиночества.

Глубоко в душе вы знаете, что приносит вам истинное счастье. Ваше сокровище - это любовь, причем во всех ее проявлениях.

4. Ветхий домик

ФОТО: Pixabay

Если подобное строение является для вас самым настоящим кошмаром, это говорит о том, что

вы боитесь бедности, страшитесь утратить свое финансовое благополучие. Ваше сокровище - это материальные ценности.

Вы чрезвычайно верный и честный человек, реалистично оцениваете происходящее вокруг. Да, вы жаждете финансового благополучия, но забываете, что любовь и счастье нельзя купить за деньги. Вас любят и будут любить за то, какой вы человек, а не за то, сколько у вас денег.

5. Туннель

ФОТО: Pixabay

Если вас пугает туннель, это означает, что вам сложно совладать со своими эмоциями. Вы умный человек, но вами часто управляют чувства, и это вас очень пугает. Чтобы избавиться от данного страха, нужно научиться понимать то, что вы чувствуете, и принимать это.

Вы слишком сильно фокусируетесь исключительно на обдумывании проблем. Пришло время сосредоточиться на поиске их решения.

Ваше сокровище - уверенность в себе. Не зацикливайтесь на негативе. Помните, что за темной полосой всегда следует светлая.

6. Дверь, завешанная цепями

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Вы усердно работаете и пытаетесь соответствовать самым высоким стандартам. Вы продуктивный, целеустремленный и организованный человек. Вас пугает одно - отсутствие стабильности.

Вы слишком много работаете и очень истощаете себя. Постарайтесь чаще находить время на отдых. Ваше сокровище - спокойствие.