Золотистые картофельные блинчики с хрустящей корочкой - любимая многими еда. Готовятся они довольно быстро и просто, однако в процессе можно допустить ряд ошибок, которые влияют на конечный результат - блины теряют вкус, вид, а иногда и то, и другое. Портал Receptes.lv рассматривает некоторые типичные ошибки и дает советы, как их избежать.
7 распространенных ошибок при готовке драников
Слишком много жидкости
Ошибка: Если ваша цель - хрустящие драники, то без освобождения от влаги тертого картофеля не обойтись, иначе они будут слишком "мокрыми".
Решение: Натерев картофель, отожмите лишнюю жидкость, чтобы картофель оставался максимально сухим.
Неправильное количество муки или других ингредиентов
Ошибка: Если в тесто не добавить достаточно муки или другого связующего вещества, например яиц, блины могут развалиться. Однако не впадайте в другую крайность и не добавляйте слишком много муки, так как это сделает драники жесткими, резиновыми и безвкусными.
Решение: Следуйте рецепту относительно количества добавляемого ингредиента и при необходимости экспериментируйте с пропорциями, чтобы получить идеальную консистенцию, поскольку все во многом зависит от выбранного вами сорта картофеля. Чтобы блины получились вкуснее, опытные хозяйки рекомендуют вместо муки добавлять в массу картофельный крахмал.
Неправильная температура масла
Ошибка: Если масло недостаточно горячее, блины впитают его слишком много и станут жирными. С другой стороны, если масло слишком горячее, они быстро подгорят снаружи, а внутри останутся сырыми.
Решение: Жарьте блины при средней температуре на хорошо разогретой сковороде. Проверьте температуру масла, бросив в него небольшой кусочек белого хлеба - он должен сразу начать шипеть и поджариваться, но не должен подрумяниваться слишком быстро.
Неправильно натертый картофель
Ошибка: Если вы выберете неправильный тип терки для картофеля, вы не получите желаемого результата.
Решение: Картофель для драников можно натирать по-разному - это во многом зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Главное - выбрать правильный, чтобы не разочароваться. Следует отметить, что драники, натертые на мелкой терке, будут мягче и однороднее, а крупная терка позволит добиться эффекта хрустящих краев, напоминающих картофель фри.
Слишком много блинов в одной сковороде разом
Ошибка: Если вы будете жарить слишком много драников на сковороде одновременно, они будут готовиться слишком медленно и впитают много масла.
Решение: Чтобы блины приготовились равномерно и были золотистыми, их необходимо выкладывать на сковороду на расстоянии друг от друга, следя за тем, чтобы в середине оставались зазоры и чтобы масло быстро не теряло температуру.
Непривлекательный цвет
Ошибка: Свежетертый картофель со временем становится серым, иногда даже синеватым, и этот непривлекательный оттенок сохраняется и в жареных блинах.
Решение: Чтобы избежать изменения цвета картофеля, очистите его и натрите на терке сразу же, не теряя времени. Также можно добавить в массу тертую луковицу - это не даст картофелю потемнеть и придаст блинам очень приятные вкусовые нюансы после жарки. Если вы не любитель лука, добавьте в массу ложку сметаны - это также не позволит картофелю быстро потемнеть.
Слишком мало специй
Ошибка: Если вы не добавите специи, то блины могут получиться не такими вкусными.
Решение: В массу тертого картофеля добавьте по вкусу соль и перец, а по желанию можно добавить и другие специи или рубленую зелень, например, чеснок, лук, укроп, или натереть немного лука или кусочек сыра.
Следуя этим советам, вы сможете избежать распространенных ошибок и очень легко приготовить по-настоящему вкусные и хрустящие драники.
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