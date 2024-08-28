7 распространенных ошибок при готовке драников

Решение: Жарьте блины при средней температуре на хорошо разогретой сковороде. Проверьте температуру масла, бросив в него небольшой кусочек белого хлеба - он должен сразу начать шипеть и поджариваться, но не должен подрумяниваться слишком быстро.

Неправильно натертый картофель

Ошибка: Если вы выберете неправильный тип терки для картофеля, вы не получите желаемого результата.

Решение: Картофель для драников можно натирать по-разному - это во многом зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Главное - выбрать правильный, чтобы не разочароваться. Следует отметить, что драники, натертые на мелкой терке, будут мягче и однороднее, а крупная терка позволит добиться эффекта хрустящих краев, напоминающих картофель фри.

Слишком много блинов в одной сковороде разом

Ошибка: Если вы будете жарить слишком много драников на сковороде одновременно, они будут готовиться слишком медленно и впитают много масла.

Решение: Чтобы блины приготовились равномерно и были золотистыми, их необходимо выкладывать на сковороду на расстоянии друг от друга, следя за тем, чтобы в середине оставались зазоры и чтобы масло быстро не теряло температуру.

Непривлекательный цвет

Ошибка: Свежетертый картофель со временем становится серым, иногда даже синеватым, и этот непривлекательный оттенок сохраняется и в жареных блинах.

Решение: Чтобы избежать изменения цвета картофеля, очистите его и натрите на терке сразу же, не теряя времени. Также можно добавить в массу тертую луковицу - это не даст картофелю потемнеть и придаст блинам очень приятные вкусовые нюансы после жарки. Если вы не любитель лука, добавьте в массу ложку сметаны - это также не позволит картофелю быстро потемнеть.

Слишком мало специй

Ошибка: Если вы не добавите специи, то блины могут получиться не такими вкусными.

Решение: В массу тертого картофеля добавьте по вкусу соль и перец, а по желанию можно добавить и другие специи или рубленую зелень, например, чеснок, лук, укроп, или натереть немного лука или кусочек сыра.

Следуя этим советам, вы сможете избежать распространенных ошибок и очень легко приготовить по-настоящему вкусные и хрустящие драники.

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